Gaby López presente en el torneo The Annika en Florida

Penúltimo torneo 2025. Gaby López figura en el field de las 108 mejores jugadoras del mundo en el torneo The Annika. (Foto especial)

Gaby López juega a partir de mañana el penúltimo torneo del LPGA Tour 2025, The Annika, en el Pelican Golf Club en Belleair, Florida, sitio que reúne a las 108 mejores jugadoras del mundo que buscan obtener puntos para avanzar al evento de final de temporada el CME Group Tour Championship de la próxima semana.

El torneo Annika, que además reparte una bolsa de 3,25 millones de dólares en premios, una de las más grandes del año, representa la última oportunidad para que las jugadoras sumen puntos y se clasifiquen para el CME Group Tour Championship.

Las 60 mejores jugadoras, incluyendo las que empaten en esa posición, al finalizar la ronda final en el Pelican Golf Club, obtendrán su boleto para el Tour Championship en Naples, Florida.

Gaby López es una de esas 108 jugadoras quienes de inicio buscarán librar el corte para seguir soñando con sumar otro Top 10 en la temporada, en la que su mejor resultado fue un empate al cuarto sitio en el HSBC Women’s World Championship el pasado mes de febrero. En total la golfista suma cinco Top 10 en 2025.

Nelly Korda defiende su título

La estadounidense Nelly Korda, dos del ranking mundial, buscará defender su título en el Pelican Golf Club para conseguir su tan ansiada primera victoria. Korda triunfado en este evento en 2021, 2022 y 2024. La temporada pasada, Korda consiguió su séptima victoria del año tras imponerse por tres golpes a Weiwei Zhang, Jin Hee Im y Charley Hull.

En este torneo estará ausente Jeeno Thitikul, la actual número 1 del mundo, pero sí estará Miyu Yamashita, la novata del LPGA Tour que busca su tercera victoria de la temporada, después de ganar el AIG Women’s Open y el Maybank Championship, torneo que ganó en desempate frente a Hye-Jin Choi y Hannah Green.

Luis Carrera sigue en Sudáfrica

El mexicano Luis Carrera compite a partir de mañana en Stella Artois Players Championship, torneo de Sunshine Tour que se celebrará en el Randpark Golf Club en Johannesburgo, Sudáfrica. El defensor del título es el local Heinrich Bruiners.

Carrera viene de obtener un empate al cuarto sitio en el Abierto de Singapur el domingo anterior, Ese resultado permitió al golfista mexiquense colocarse en la punta de la lista de ganancias por primera vez en su carrera en el Sunshine Tour.

Dos mexicanos en Taiwán

Santiago De la Fuente y Roberto Lebrija se apuntan para jugar un buen torneo de golf en el Taiwán Glass Taifong Open que se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Taifong Golf Club.

El reciente fin de semana en el Singapur Open, Roberto Lebrija fue el único de los dos mexicanos que libró el corte. Para esta ocasión en Taiwán, el objetivo de ambos es jugar todo el fin de semana en este torneo del Asian Tour que les permite obtener puntos de ranking mundial.