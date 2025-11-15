Gaby López se mantuvo en el Top 5 en el torneo The Annika

Torneo The Annika. Gaby López no cedió posiciones en la penúltima ronda del torneo LPGA Tour. (Foto especial)

Por segunda ronda seguida la mexicana Gaby López conservó el Top 5 en el torneo The Annika del LPGA Tour que se desarrolla en Belleair, Florida.

Con un tercer recorrido de 67 golpes y suma de 200 (-10) la mexicana número 58 del ranking mundial Rolex comparte la quinta posición, ahora con la estadounidense Lucy Li y la sudcoreana Haeran Ryu.

Este sábado Gaby embocó seis birdies, pero cometió tres bogeys para una tarjeta de 67 golpes (-3).

Como líder de la competencia se mantuvo firme la sueca Linn Grant tras firmar tarjeta de 65 y suma en el acumulado -14 golpes, con apenas un golpe de ventaja sobre su más cercana perseguidora, la estadounidense Jennifer Kupcho que también tuvo ronda de 65, pero que lleva un total de -13 golpes.

Empatadas en el tercer sitio y a tres golpes de la líder están la sorpresa rusa Natalia Guseva y Grace Kim. Gaby López solo necesita aplicarse pues está a solo cuatro golpes de distancia de la sueca Grant.

El torneo The Annika es el penúltimo de la temporada 2025 del LPGA Tour que reparte una bolsa de 3.2 millones de dólares en premios, una de las más altas de la temporada.