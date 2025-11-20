Pachuca vs Pumas: Pronóstico, análisis y posibles alineaciones del Play-In de Liga MX

Pachuca vs Pumas El ganador de esta serie enfrentará a quien pierda entre Xolos de Tijuana y FC Juárez por un boleto a los cuartos de final.

Esta noche regresa el futbol mexicano de Liga MX tras una semana de espera por la Fecha FIFA. Tras concluir la fase regular, Pachuca y Pumas disputan su partido de Play-In para definir quién de ellos irá al segundo partido y quién se quedará eliminado. Los ‘Tuzos’ vienen de destituir a su entrenador que los dirigió todo el semestre y harán un cambio de rumbo en el momento de definición. Universidad Nacional llega luego de haber cerrado el torneo con dos victorias de forma consecutiva y quieren mantener el buen momento a pesar de las múltiples bajas.

¡Llegó el día, con determinación saldremos a buscar nuestra clasificación a la siguiente ronda en Hidalgo 😼🐾



¡VAMOS, PUMAS! 👊#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/Agc4Dc2bQa — PUMAS (@PumasMX) November 20, 2025

Pronóstico del Pachuca vs Pumas | Play-In, Liga MX

Los equipos número 9 y 10 de la clasificación general llegan a este partido buscando ser los primeros en llegar a cuartos de final desde que se instauró este formato de competencia. Desde el Apertura 2023, los equipos 7 y 8 siempre han logrado meterse a la siguiente ronda sin excepción, a pesar de que este cambio pretendía dar oportunidad a quienes quedaban más abajo.

Pachuca tuvo uno de los inicios más prometedores de la campaña, pero su mejor versión se fue desvaneciendo hasta quedar relegados en la novena posición de este campeonato. Tras su última derrota en fase regular ante Santos Laguna, la directiva decidió destituir a Jaime Lozano como entrenador del equipo y jugar lo que les quede de este Apertura 2025 bajo el mando de Esteban Solari.

En frente, los Pumas ligaron siete partidos sin ganar de forma consecutiva en la segunda parte del torneo, pero dos triunfos en la parte final del torneo frente a Tijuana y Cruz Azul fueron suficientes para quedarse con el décimo puesto. Ahora, Efraín Juárez enfrenta un momento crucial en su gestión como DT de Universidad Nacional y cuyo resultado podría ser determinante para que la directiva decida sobre su continuidad de cara al Clausura 2026.

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado quedan de la siguiente manera

Triunfo Pachuca : 48.8%

: 48.8% Empate : 30.2%

: 30.2% Triunfo Pumas: 31.0%

Análisis del Pachuca vs Pumas | Play-In, Liga MX

Cuando llega el momento de eliminación directa, el futbol mexicano es “otro torneo”. Pachuca y Pumas tienen un amplio historial en partidos de eliminatoria que incluye la final del Clausura 2009 en que se coronó Universidad Nacional con su sexto campeonato. El más reciente fue en el Play-In del Clausura 2024, donde igualaron 0-0 en el tiempo regular y los auriazules se impusieron en tanda de penales. Ahora, las emociones regresan al Estadio Hidalgo en busca de revancha.

Tuzos batalló en casa durante todo el torneo, sumando un registro de sólo tres victorias contra cinco derrotas como local. Además anotaron únicamente siete goles estando en el Estadio Hidalgo, la cifra más baja para cualquier equipo este Apertura 2025. Ahora, Esteban Solari tomará el mando del equipo en busca de corregir esta situación.

Mientras tanto, Pumas tuvo a la mayor parte de sus extranjeros jugando en la Fecha FIFA de este mes de noviembre. Aunque no se les prohíbe que estos jueguen el partido de esta noche, el estado físico y el cansancio podrían limitarlos a jugar sólo una parte del encuentro. Además, está la duda de quién será el delantero centro tras la lesión de José Juan Macías en el partido frente a Cruz Azul que tuvieron en la jornada 17.

Posibles alineaciones del Pachuca vs Pumas | Play-In, Liga MX

Pachuca

Carlos Moreno, Daniel Aceves, Eduardo dos Santos, Brian García, Jorge Berlanga, Pedro Pedraza, Víctor Guzmpan, Alán Bautista, Luis Quiñones, Rober Nunes, Oussama Idrissi.

Pumas

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Monroy, Santiago Trigos, José Luis Caicedo, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Santiago López