Liga MX: Partidos, fechas y horarios del Play-In | Apertura 2025

La liguilla del futbol mexicano de Liga MX arranca oficialmente este día con los primeros partidos del Play-In. Los equipos que no pudieron acceder a un lugar directo a los cuartos de final tienen una última oportunidad de meterse a la carrera por el título. Tijuana, Pachuca, FC Juárez y Pumas se juegan la temporada en los siguientes enfrentamientos

Partidos, fechas y horarios del Play In de Liga MX | Apertura 2025

Play-In Liga MX Así se jugarán los partidos de repechaje en el torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

Pachuca vs Pumas | jueves 20 de noviembre (19:00 horas), Play In B

Dos equipos con un amplio historial de enfrentamientos de eliminatoria se miden una vez más por mantenerse en competencia. Los ‘Tuzos’ destituyeron recientemente a Jaime Lozano como entrenador del equipo. Ahora, será Esteban Solari, otro ex jugador de los universitarios quien dirija al cuadro hidalguense en este duelo. Por su parte, Efraín Juárez tendrá múltiples bajas de jugadores que no estarán por su participación en la pasada Fecha FIFA y este resultado podría definir su continuidad al frente de Universidad Nacional.

Tijuana vs FC Juárez | jueves 20 de noviembre (21:00 horas CDMX / 19:00 TJ), Play-In A

Los Xolos dejaron escapar su oportunidad de obtener un boleto directo a la liguilla en las semanas finales. Ahora, estarán en casa para buscar aprovechar la localía estar de regreso en la fiesta grande. Los Bravos estuvieron en esta misma instancia el año pasado, cuando fueron eliminados por los Pumas en tanda de penales. Ahora, es su oportunidad de llegar a los cuartos de final por primera vez en su historia y estar en la carrera por el título. El ganador de este partido avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Tigres.

Ganador de Play In B vs Perdedor de Play-In A | domingo 23 de noviembre (horario por confirmar)

Finalmente, para definir al rival de Toluca en la liguilla, el ganador entre Pachuca y Pumas se enfrentará al perdedor entre Tijuana y FC Juárez. Hasta el momento, en ningún Play-In ha avanzado el noveno ni el décimo lugar de la clasificación desde que se instauró este formato de competencia.