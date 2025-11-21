¡Atención, Runners! Estas son las carreras imperdibles durante diciembre de 2025: rutas, temáticas y más

Deportes

Descubre las carreras más épicas y emocionantes que no te puedes perder durante el último mes del año

Por Areli Méndez C.
El 2025 ha tenido de todo para quienes aman el running, por lo que diciembre de 2025 no tendría que ser la excepción. Si tus tenis ya están listos y tienes la mirada puesta en la meta, aquí va un checklist con las carreras que no te puedes perder este fin de año.

Ya sea que corras por pasión, por reto o para sanar un corazón roto, estos maratones prometen una dosis épica de energía, sudor y muchas selfies en la meta.

Algunos de los maratones destacados para diciembre de 2025

Luego de buscar decenas de eventos, estos son algunos de los más llamativos:

IMPERIUM OCR: sábado 6 de diciembre

  • 3a Secc. Chapultepec
  • 5km con obstáculos
  • 6:30 am
  • Desde $1200

CETAPHIL RUN: sábado 6 de diciembre

  • Complejo Cultural Los Pinos
  • 5km, 10km y caminata
  • 6:50 am
  • Desde $399

CARERA DEL CHINELO: sábado 6 de diciembre

  • San Agustín Ohtenco, Milpa Alta
  • 4km y 8km
  • Desde $99

CARRERA DEL PAVO: sábado 6 de diciembre

  • Bosque de Tlalpan
  • 5km
  • 7:40 am
  • Desde $275

RUNNING SERIES F10: sábado 6 de diciembre

  • Autódromo Hnos. Rodríguez
  • 7km
  • 8:30 am
  • Desde $150

CARRERA DEL KRAMPUS: sábado 6 de diciembre

  • Bosque de San Juan de Aragón
  • 5km
  • 4:00 pm
  • Desde $395

MÉXICO IMPARABLE – RAÍCES DE FUEGO: domingo 7 de diciembre

  • Centro (calle 20 de noviembre)
  • 5km, 10km y 21km
  • 6:00 am
  • desde $700

CHOCORACE: domingo 7 de diciembre

  • Bosque de San Juan de Aragón
  • 5km, 10km y caminata
  • 8:00 am
  • Desde $490 hasta $590

MATTEL PLAYBACK RUN: domingo 7 de diciembre

  • Ciudad Universitaria
  • 5km, 10km y caminata
  • 7:00 am
  • Desde $685

C. DE LAS ESTACIONES – INVIERNO: domingo 7 de diciembre

  • Lugar por confirmar
  • 12km
  • 7:00 am
  • $720

FAMILY FIT RUN SEARS: domingo 7 de diciembre

  • Paseo de la Reforma
  • 5km y 10km
  • 7:00 am
  • Desde $599

JINGLE BELLS: sábado 13 de diciembre

  • 1a Sección Chapultepec
  • 5km
  • 7:00 am
  • $500

THE ELF ON THE SHELF RUN: sábado 13 de diciembre

  • Chapultepec, Parque Aztlán
  • 5km y caminta e infantiles
  • 7:00 pm
  • $500

ROCK ‘N’ ROLL RUNNING SERIES: domingo 14 de diciembre

  • Reforma, Caballito
  • 21km y 10km
  • 6:30 am
  • Desde $50 dólares

PLÁTANO RUN: domingo 14 de diciembre

  • 1a Secc. Chapultepec
  • 5km y 10km
  • 7:00 am
  • Desde $599

THE SANTA RUN: domingo 14 de diciembre

  • Parque La Mexicana
  • 1km, 5km y 10km
  • 7:00 am
  • Desde $690

RUNG LEVELING LEVEL 1: domingo 14 de diciembre

  • Parque Ecológico Xochimilco
  • 5km y 10km
  • 7:30 am
  • desde $250

TOWER RUNNING: domingo 14 de diciembre

  • World Trade Center CDMX
  • 42 pisos (868 escalones)
  • 7:00 am
  • Desde $599

CARRERA NOCTURNA ED: sábado 20 de diciembre

  • Ciudad Universitaria
  • 10km
  • 7:00 pm
  • $699

CHRISTMAST RUN: domingo 21 de diciembre

  • Paseo de la Reforma
  • 5km, 10km y carreras infantiles
  • 7:00 am
  • $650

FLOR DE NOCHEBUENA: domingo 21 de diciembre

  • Museo Flor de Chinampas, Xochimilco
  • 5km
  • 8:00 am
  • $230

CLUB AMÉRICA: domingo 21 de diciembre

  • Estadio Azteca (Banorte)
  • 5km, 10km y caminata
  • 7:00 am
  • $699

PAVOTHLON: domingo 21 de diciembre

  • Macroplaza Iztapalapa
  • 5km
  • 8:00 am
  • $250

TENOCHTITLÁN 700 AÑOS: domingo 28 de diciembre

  • Reforma, Estela de Luz
  • 5km y 10km
  • 7:00 am
  • Desde $695

SAN SILVESTRE: miércoles 31 de diciembre

  • Paseo de la Reforma
  • 12km
  • 6:30 am
  • $699

