¡Atención, Runners! Estas son las carreras imperdibles durante diciembre de 2025: rutas, temáticas y más

El 2025 ha tenido de todo para quienes aman el running, por lo que diciembre de 2025 no tendría que ser la excepción. Si tus tenis ya están listos y tienes la mirada puesta en la meta, aquí va un checklist con las carreras que no te puedes perder este fin de año.
Ya sea que corras por pasión, por reto o para sanar un corazón roto, estos maratones prometen una dosis épica de energía, sudor y muchas selfies en la meta.
Algunos de los maratones destacados para diciembre de 2025
Luego de buscar decenas de eventos, estos son algunos de los más llamativos:
IMPERIUM OCR: sábado 6 de diciembre
- 3a Secc. Chapultepec
- 5km con obstáculos
- 6:30 am
- Desde $1200
CETAPHIL RUN: sábado 6 de diciembre
- Complejo Cultural Los Pinos
- 5km, 10km y caminata
- 6:50 am
- Desde $399
CARERA DEL CHINELO: sábado 6 de diciembre
- San Agustín Ohtenco, Milpa Alta
- 4km y 8km
- Desde $99
CARRERA DEL PAVO: sábado 6 de diciembre
- Bosque de Tlalpan
- 5km
- 7:40 am
- Desde $275
RUNNING SERIES F10: sábado 6 de diciembre
- Autódromo Hnos. Rodríguez
- 7km
- 8:30 am
- Desde $150
CARRERA DEL KRAMPUS: sábado 6 de diciembre
- Bosque de San Juan de Aragón
- 5km
- 4:00 pm
- Desde $395
MÉXICO IMPARABLE – RAÍCES DE FUEGO: domingo 7 de diciembre
- Centro (calle 20 de noviembre)
- 5km, 10km y 21km
- 6:00 am
- desde $700
CHOCORACE: domingo 7 de diciembre
- Bosque de San Juan de Aragón
- 5km, 10km y caminata
- 8:00 am
- Desde $490 hasta $590
MATTEL PLAYBACK RUN: domingo 7 de diciembre
- Ciudad Universitaria
- 5km, 10km y caminata
- 7:00 am
- Desde $685
C. DE LAS ESTACIONES – INVIERNO: domingo 7 de diciembre
- Lugar por confirmar
- 12km
- 7:00 am
- $720
FAMILY FIT RUN SEARS: domingo 7 de diciembre
- Paseo de la Reforma
- 5km y 10km
- 7:00 am
- Desde $599
JINGLE BELLS: sábado 13 de diciembre
- 1a Sección Chapultepec
- 5km
- 7:00 am
- $500
THE ELF ON THE SHELF RUN: sábado 13 de diciembre
- Chapultepec, Parque Aztlán
- 5km y caminta e infantiles
- 7:00 pm
- $500
ROCK ‘N’ ROLL RUNNING SERIES: domingo 14 de diciembre
- Reforma, Caballito
- 21km y 10km
- 6:30 am
- Desde $50 dólares
PLÁTANO RUN: domingo 14 de diciembre
- 1a Secc. Chapultepec
- 5km y 10km
- 7:00 am
- Desde $599
THE SANTA RUN: domingo 14 de diciembre
- Parque La Mexicana
- 1km, 5km y 10km
- 7:00 am
- Desde $690
RUNG LEVELING LEVEL 1: domingo 14 de diciembre
- Parque Ecológico Xochimilco
- 5km y 10km
- 7:30 am
- desde $250
TOWER RUNNING: domingo 14 de diciembre
- World Trade Center CDMX
- 42 pisos (868 escalones)
- 7:00 am
- Desde $599
CARRERA NOCTURNA ED: sábado 20 de diciembre
- Ciudad Universitaria
- 10km
- 7:00 pm
- $699
CHRISTMAST RUN: domingo 21 de diciembre
- Paseo de la Reforma
- 5km, 10km y carreras infantiles
- 7:00 am
- $650
FLOR DE NOCHEBUENA: domingo 21 de diciembre
- Museo Flor de Chinampas, Xochimilco
- 5km
- 8:00 am
- $230
CLUB AMÉRICA: domingo 21 de diciembre
- Estadio Azteca (Banorte)
- 5km, 10km y caminata
- 7:00 am
- $699
PAVOTHLON: domingo 21 de diciembre
- Macroplaza Iztapalapa
- 5km
- 8:00 am
- $250
TENOCHTITLÁN 700 AÑOS: domingo 28 de diciembre
- Reforma, Estela de Luz
- 5km y 10km
- 7:00 am
- Desde $695
SAN SILVESTRE: miércoles 31 de diciembre
- Paseo de la Reforma
- 12km
- 6:30 am
- $699