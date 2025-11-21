¡Atención, Runners! Estas son las carreras imperdibles durante diciembre de 2025: rutas, temáticas y más

¡Atención, Runners! Estas son las carreras imperdibles durante diciembre de 2025

El 2025 ha tenido de todo para quienes aman el running, por lo que diciembre de 2025 no tendría que ser la excepción. Si tus tenis ya están listos y tienes la mirada puesta en la meta, aquí va un checklist con las carreras que no te puedes perder este fin de año.

Ya sea que corras por pasión, por reto o para sanar un corazón roto, estos maratones prometen una dosis épica de energía, sudor y muchas selfies en la meta.

Algunos de los maratones destacados para diciembre de 2025

Luego de buscar decenas de eventos, estos son algunos de los más llamativos:

IMPERIUM OCR: sábado 6 de diciembre

3a Secc. Chapultepec

5km con obstáculos

6:30 am

Desde $1200

CETAPHIL RUN: sábado 6 de diciembre

Complejo Cultural Los Pinos

5km, 10km y caminata

6:50 am

Desde $399

CARERA DEL CHINELO: sábado 6 de diciembre

San Agustín Ohtenco, Milpa Alta

4km y 8km

Desde $99

CARRERA DEL PAVO: sábado 6 de diciembre

Bosque de Tlalpan

5km

7:40 am

Desde $275

RUNNING SERIES F10: sábado 6 de diciembre

Autódromo Hnos. Rodríguez

7km

8:30 am

Desde $150

CARRERA DEL KRAMPUS: sábado 6 de diciembre

Bosque de San Juan de Aragón

5km

4:00 pm

Desde $395

MÉXICO IMPARABLE – RAÍCES DE FUEGO: domingo 7 de diciembre

Centro (calle 20 de noviembre)

5km, 10km y 21km

6:00 am

desde $700

CHOCORACE: domingo 7 de diciembre

Bosque de San Juan de Aragón

5km, 10km y caminata

8:00 am

Desde $490 hasta $590

MATTEL PLAYBACK RUN: domingo 7 de diciembre

Ciudad Universitaria

5km, 10km y caminata

7:00 am

Desde $685

C. DE LAS ESTACIONES – INVIERNO: domingo 7 de diciembre

Lugar por confirmar

12km

7:00 am

$720

FAMILY FIT RUN SEARS: domingo 7 de diciembre

Paseo de la Reforma

5km y 10km

7:00 am

Desde $599

JINGLE BELLS: sábado 13 de diciembre

1a Sección Chapultepec

5km

7:00 am

$500

THE ELF ON THE SHELF RUN: sábado 13 de diciembre

Chapultepec, Parque Aztlán

5km y caminta e infantiles

7:00 pm

$500

ROCK ‘N’ ROLL RUNNING SERIES: domingo 14 de diciembre

Reforma, Caballito

21km y 10km

6:30 am

Desde $50 dólares

PLÁTANO RUN: domingo 14 de diciembre

1a Secc. Chapultepec

5km y 10km

7:00 am

Desde $599

THE SANTA RUN: domingo 14 de diciembre

Parque La Mexicana

1km, 5km y 10km

7:00 am

Desde $690

RUNG LEVELING LEVEL 1: domingo 14 de diciembre

Parque Ecológico Xochimilco

5km y 10km

7:30 am

desde $250

TOWER RUNNING: domingo 14 de diciembre

World Trade Center CDMX

42 pisos (868 escalones)

7:00 am

Desde $599

CARRERA NOCTURNA ED: sábado 20 de diciembre

Ciudad Universitaria

10km

7:00 pm

$699

CHRISTMAST RUN: domingo 21 de diciembre

Paseo de la Reforma

5km, 10km y carreras infantiles

7:00 am

$650

FLOR DE NOCHEBUENA: domingo 21 de diciembre

Museo Flor de Chinampas, Xochimilco

5km

8:00 am

$230

CLUB AMÉRICA: domingo 21 de diciembre

Estadio Azteca (Banorte)

5km, 10km y caminata

7:00 am

$699

PAVOTHLON: domingo 21 de diciembre

Macroplaza Iztapalapa

5km

8:00 am

$250

TENOCHTITLÁN 700 AÑOS: domingo 28 de diciembre

Reforma, Estela de Luz

5km y 10km

7:00 am

Desde $695

SAN SILVESTRE: miércoles 31 de diciembre