Barbie Run CDMX 2025: Rutas, fechas, horario, cuándo y dónde recoger el paquete

Carrera Barbie Ciudad de México 2025 Conoce los detalles de ruta y entrega de paquete y alístate para este evento.

La capital del país se pintará de rosa este fin de semana con una de las carreras temáticas más esperadas del año, la Barbie Run 2025. Más de 10 mil corredoras y corredores saldrán a hacer un recorrido lleno de color y al estilo de la icónica muñeca. Esto es todo lo que tienes que saber.

Rutas de la Barbie Run 2025 CDMX

Para esta edición, se mantendrán los 3 recorridos de 3km, 5 km y 10 km, donde el escenario principal será el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. La salida será sobre Paseo de la Reforma casi a la altura de Burdeos, a unos metros de la Estela de Luz este domingo 23 de noviembre.

Aunque las distancias se mantienen, las rutas serán distintas. A diferencia del año pasado que salió de la Torre del Caballito con rumbo a Bellas Artes y terminando en el Monumento a la Revolución.

Ruta 3 km

Barbie Run 2025 | 3km Ruta de los 3 kilómetros en la Barbie Run 2025 Ciudad de México.

La ruta de los 3kilómetors será una caminata familiar que llegará hasta el metro Auditorio para dar una vuelta en U y regresar al punto de salida.

Horario de salida: 7:30 horas

Fecha: domingo 23 de noviembre

Ruta 5 km

Barbie Run 2025 CDMX | 5 m Recorrido oficial de la Barbie Run 2025 5 kilómetros.

Para quienes harán la distancia de los 5km, el recorrido se desviará del Paseo de la Reforma sobre la Glorieta de Gandhi para tener un desafío de falso plano por más de 1 kilómetro y se reincorporarán a a Reforma. La vuelta de regreso será a la altura de Julio Verne para volver al punto de partida.

Horario de salida: 6:30 horas

Fecha: domingo 23 de noviembre

Ruta 10 km

Barbie Run 2025 | Ruta 10km Así será la ruta más larga de este año en la carrera Barbie de la Ciudad de México con 10 kilómetros.

Finalmente, la ruta de los 10 kilómetros el punto de retorno será sobre Avenida Moilere y tendrá una nueva desviación para subir por Auditorio Nacional y dar una vueltahasta subir por Calzada Flotante, llegando al punto más alto de la ruta en el Km 6. Finalmente, bajarán por Calzada Chivatito para reincorporarse al Paseo de la Reforma.

Horario de salida: 7:00 horas

Fecha: domingo 23 de noviembre

¿Cuándo y dónde recoger mi paquete de la Barbie Run 2025?

Si ya cuentas con tu inscripción a cualquiera de las tres rutas, deberás pasar a recoger tu paquete de competencia al Centro Deportivo Chapultepec ubicado en Calzada General Mariano Escobedo 665, Polanco, Verónica Anzúres, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX.

Las entregas estarán disponibles:

viernes 21 de noviembre de 10:00 horas a 19:00 horas

sábado 22 de noviembre de 8:00 horas a 16:00 horas.

Para recibir tu paquete, deberás llevar tu exoneración de responsabilidad firmada y una identificación oficial con copia. Sólo el competidor o competidora podrán recibir su paquete, por lo que es importante que pases personalmente por el tuyo para evitar problemas.

En tu paquete recibirás tu playera conmemorativa, tu número de competencia con chip y un morral edición especial de la Barbie Run 2025.

¿Dónde me puedo inscribir a la Barbie Run 2025?

En este momento, las distancias de 3km y 5 km se encuentran oficialmente agotadas. Sin embargo, si deseas aceptar el reto de la ruta de los 10 kilómetros, todavía tienes la posibilidad de inscribirte en el sitio oficial de As Deporte a un precio de 918 pesos.