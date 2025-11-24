Cruz Azul vs Chivas: fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX

El duelo entre Cruz Azul y Chivas será uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Liga MX

El duelo entre Cruz Azul y Chivas será uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Liga MX, enfrentando a dos de los clubes con mayor afición del país en una serie que promete intensidad, historia y estadios llenos. Ambos equipos llegan con realidades distintas: mientras La Máquina cerró la fase regular con solidez, el Rebaño consiguió meterse a la Liguilla con un cierre competitivo que ilusiona a su afición.

¿A qué hora son los partidos?

El partido de ida se jugará el jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas, en el Estadio Akron, donde Guadalajara buscará sacar ventaja ante su gente y llegar con vida al duelo definitivo. La prioridad del equipo tapatío será evitar goles en contra y aprovechar cualquier espacio que deje Cruz Azul, uno de los mejores visitantes del torneo.

La vuelta está programada para el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, casa provisional de La Máquina. El equipo celeste llegará a este encuentro con el beneficio de cerrar la serie como local y con la obligación de mostrar su mejor versión si quiere avanzar a semifinales.

Este enfrentamiento no solo es uno de los más esperados por los aficionados, sino también uno que podría definir el futuro de ambos clubes en el torneo. Cruz Azul busca volver a pelear por el título después de una campaña sólida, mientras que Chivas aspira a dar la sorpresa y demostrar que está listo para competirle de tú a tú a cualquiera.

Además de esta llave, la Liguilla presenta tres series más que prometen emociones fuertes. El líder Toluca enfrentará a FC Juárez, con la ida el miércoles 26 a las 19:00 horas y la vuelta el sábado 29 a las 19:05 horas. Por su parte, América y Monterrey protagonizarán otro duelo de alto nivel: la ida se jugará el miércoles 26 a las 21:05 horas, mientras que la vuelta será el sábado 29 a las 17:00 horas. Finalmente, Tigres y Xolos de Tijuana chocarán en una serie cerrada, comenzando con la ida el miércoles 26 a las 23:00 horas y definiéndose el sábado 29 a las 21:10 horas.