Estas fueron todas las personalidades mexicanas presentes en el Sorteo Mundial FIFA 2026

Figuras Mexicanas en el Sorteo FIFA 2026 El sorteo que definió la Fase de Grupos para el Mundial 2026 reunió distintas figuras de renombre, tanto nacionales como internacionales.

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo que definirá el acomodo de rivales entre 48 selecciones nacionales de fútbol para la Fase de Grupos del Mundial 2026, teniendo a México como uno de los cabezas de serie al formar parte de los tres países locales para la competencia.

Dada la importancia del sorteo en el futuro de los enfrentamientos que presenciaremos el siguiente año, a la ceremonia han arribado figuras de renombre, tanto nacionales como internacionales.

A continuación, te contamos cuáles fueron las personalidades mexicanas que destacaron en su paso por la alfombra roja del evento.

¿Qué personalidades mexicanas asistieron al Sorteo Mundial FIFA 2026?

El sorteo Mundial 2026 se lleva a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington, D.C., con una ceremonia que tendrá por anfitrión el escenario del John F. Kennedy Center for the Performing Arts y dio comienzo a las 11:00 horas de la mañana.

Dada la crucialidad del sorteo, pues definirá la ruta de cada una de las 48 selecciones en su camino hacia la Copa del Mundo, varias personalidades importantes hicieron su aparición.

Entre ellas, por supuesto, destaca la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien también estuvo acompañada por su Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Llegué acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein al sorteo del Mundial 2026, recibidas por Gianni Infantino.

¡Vamos México! pic.twitter.com/88jVF5N8Ex — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 5, 2025

Ambas políticas fueron recibidas por Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA.

¿Qué deportistas mexicanos asistieron al Sorteo del Mundial 2026?

Las principales mandatarias del país mexicano no fueron las únicas cuya presencia destacó en la alfombra de la ceremonia del sorteo para la Copa del Mundo 2026, sino que también se presentaron figuras reconocidas del deporte.

Uno de ellos fue el exfutbolista Jared Borgetti, conocido como el “Zorro del Desierto”, quien destacó por su talento goleador en los equipos Atlas, Pachuca, Cruz Azul, Chivas, Monterrey y máximo ídolo del Santos, así como tuvo un destacable desempeño al jugar en la Selección Mexicana.

Más de 500 goles en Liga MX en una sola foto… 📸⚽️



🇵🇾 Saturnino Cardozo y 🇲🇽 Jared Borgetti están presentes en el sorteo de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/FsO87ODTWs — AS México (@ASMexico) December 5, 2025

El excepcional cabeceador posó en la albombra junto al exfutbolista y actual director técnico paraguayo, Saturnino Cardozo.

Más adelante, arribaron también las leyendas del fútbol mexicano: Hugo Sánchez y Jorge Campos.

Sánchez es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor futbolista mexicano hasta el momento, destacando como delantero prolífico e instinto goleador; posee un récord de más goles de chilena en su carrera.

La carrera deportiva de Hugo Sánchez fue exitosa, marcando un paso destacable en el fútbol español, especialmente jugando con el Real Madrid.

Por otra parte, Jorge Campos, es reconocido por su versatilidad como delantero y portero, destacando por un estilo de juego acrobático y extravagante (como lo fueron sus coloridos uniformes).

Campos fue galardonado por la IFFHS como el tercer mejor portero del mundo en el año 1993, engrandeciendo el nombre de México y consiguiendo un total de siete trofeos que lo posicionan, junto a Sánchez, en la historia de lo mejor en el fútbol mexicano.