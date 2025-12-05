Sorteo de grupos del Mundial FIFA 2026: fecha, horario, cómo y dónde ver hoy la ceremonia

Sorteo Mundial FIFA 2026 La ciudad de Washington albergará la ceremonia para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo que comenzará el viernes 11 de junio de 2026.

Llegó el día de conocer los enfrentamientos de la Fase de Grupos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. 48 selecciones nacionales conocerán el día de hoy su acomodo y a sus tres rivales de la fase de grupos. Este sorteo será el más grade de la historia de este torneo y tendrá a México como uno de los cabezas de serie gracias a que será uno de los 3 locales.

¿A qué hora será el Sorteo del Mundial FIFA 2026?

La ceremonia, encabezada por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, comenzará a partir de las 11:00 horas (CDMX) de este viernes 5 de diciembre desde Washington.

El mundo estará mirando. 🍿



Visita https://t.co/dyjI60EpBT para conocer dónde puedes ver el Sorteo en tu territorio. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

¿En qué canal ver la transmisión del Sorteo del Mundial FIFA 2026?

La transmisión de este evento lo podrás disfrutar en señal de televisión abierta en el canal 5 de Televisa, canal 7 de TV Azteca o en Imagen Televisión. O si lo prefieres, también estará disponible a través de TUDN desde tu sistema de TV de paga.

¿Cómo ver en app el Sorteo del Mundial FIFA 2026?

Descarga la aplicación de Vix Premium, Azteca Deporte o de FIFA+ para poder ver este partido dondequiera que estés en tu dispositivo móvil o Smart TV este viernes 5 de diciembre.

Bombos del Sorteo Mundial FIFA 2024

Bombos del Mundial FIFA 2026 Así lucen los cuatro bombos para el sorteo de este viernes 5 de diciembre. Cada grupo deberá tener una selección de cada bombo para competir.

Las 48 selecciones clasificadas están distribuidas previamente en cuatro “bombos” de 12 equipos cada uno, según el ranking mundial de noviembre de 2025. El Bombo 1 incluye a las tres selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos) más las nueve selecciones mejor posicionadas en dicho ranking.

Los Bombos 2, 3 y 4 agrupan a los restantes equipos, descendiendo en el orden de ranking, con el Bombo 4 también reservado para los países aún por definir en los play-offs.

Durante el sorteo, cada grupo (de la A a la L) quedará conformado por un equipo extraído de cada bombo, lo que pretende equilibrar la competitividad entre grupos. Las selecciones anfitrionas tienen asignadas posiciones fijas: México estará en el Grupo A (posición A1), Canadá en el Grupo B (B1) y Estados Unidos en el Grupo D (D1)