Grupos del Mundial FIFA 2026 EN VIVO: Así va el sorteo de fase preliminar

El camino a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 da hoy un nuevo paso fundamental con el sorteo de la fase de grupos. Por primera vez, serán 48 selecciones nacionales las que se acomoden en 12 grupos para hacerla fase preliminar más grande de la historia. México, Canadá y Estados Unidos ya saben cuál será su lugar. Ahora, podrán ir viendo cuáles serán sus cruces en la gran justa futbolística del próximo años
Así van los grupos de la Copa del Mundo FIFA 2025 | Sorteo en directo
Revisa en tiempo real el acomodo de los grupos
Grupo A
- México
Fechas de partidos del Grupo A:
México vs A2 / A3 vs A4 | 11 de junio
A4 vs A2 / México vs A3 | 18 de junio
A4 vs México /A2 vs A3 | 24 de junio
Grupo B
- Canadá
Canadá vs B2 | 12 de junio
B3 vs B4 | 13 de junio
B4 vs B2 / Canadá vs B3 | 18 de junio
B4 vs Canadá / B2 vs B3 | 24 de junio
Grupo C
C1 vs C2 / C3 vs C4 | 12 de junio
C4 vs C2 / C1 vs C3 | 19 de junio
C4 vs C1 / C2 vs C3 | 24 de junio
Grupo D
- Estados Unidos
Fechas de partidos del Grupo D
Estados Unidos vs D2 | 12 de junio
D3 vs D4 | 13 de junio
D4 vs D2 / Estados Unidos vs D3 | 19 de junio
D4 vs Estados Unidos / D2 vs D3 | 25 de junio
Grupo E
E1 vs E2 / E3 vs E4 | 14 de junio
E4 vs E2 / E1 vs E3 | 20 de junio
E4 vs E1 / E2 vs E3 | 25 de junio
Grupo F
F1 vs F2 / F3 vs F4 | 14 de junio
F4 vs F2 / F1 vs F3 | 20 de junio
F4 vs F1 / F2 vs F3 | 25 de junio
Grupo G
E1 vs E2 / E3 vs E4 | 15 de junio
E4 vs E2 / E1 vs E3 | 21 de junio
E4 vs E1 / E2 vs E3 | 26 de junio
Grupo H
H1 vs H2 / H3 vs H4 | 15 de junio
H4 vs H2 / H1 vs H3 | 21 de junio
H4 vs H1 / H2 vs H3 | 26 de junio
Grupo I
I1 vs I2 / I3 vs I4 | 16 de junio
I4 vs I2 / I1 vs I3 | 22 de junio
I4 vs I1 / I2 vs I3 | 27 de junio
Grupo J
J1 vs J2 / J3 vs J4 | 16 de junio
J4 vs J2 / J1 vs J3 | 22 de junio
J4 vs J1 / J2 vs J3 | 27 de junio
Grupo K
K1 vs K2 / K3 vs K4 | 17 de junio
K4 vs K2 / K1 vs K3 | 23 de junio
K4 vs K1 / K2 vs K3 | 28 de junio
Grupo L
L1 vs L2 / L3 vs L4 | 17 de junio
L4 vs L2 / L1 vs L3 | 23 de junio
L4 vs L1 / L2 vs L3 | 26 de junio