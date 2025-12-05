Grupos del Mundial FIFA 2026 EN VIVO: Así va el sorteo de fase preliminar

Sorteo Mundial FIFA 2026 El Kennedy Center de Washington será la sede de la ceremonia que definirá el acomodo de los grupos en la Copa del Mundo FIFA 2026.

El camino a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 da hoy un nuevo paso fundamental con el sorteo de la fase de grupos. Por primera vez, serán 48 selecciones nacionales las que se acomoden en 12 grupos para hacerla fase preliminar más grande de la historia. México, Canadá y Estados Unidos ya saben cuál será su lugar. Ahora, podrán ir viendo cuáles serán sus cruces en la gran justa futbolística del próximo años

Así van los grupos de la Copa del Mundo FIFA 2025 | Sorteo en directo

Revisa en tiempo real el acomodo de los grupos

Grupo A

México

Fechas de partidos del Grupo A:

México vs A2 / A3 vs A4 | 11 de junio

A4 vs A2 / México vs A3 | 18 de junio

A4 vs México /A2 vs A3 | 24 de junio

Grupo B

Canadá

Canadá vs B2 | 12 de junio

B3 vs B4 | 13 de junio

B4 vs B2 / Canadá vs B3 | 18 de junio

B4 vs Canadá / B2 vs B3 | 24 de junio

Grupo C

C1 vs C2 / C3 vs C4 | 12 de junio

C4 vs C2 / C1 vs C3 | 19 de junio

C4 vs C1 / C2 vs C3 | 24 de junio

Grupo D

Estados Unidos

Fechas de partidos del Grupo D

Estados Unidos vs D2 | 12 de junio

D3 vs D4 | 13 de junio

D4 vs D2 / Estados Unidos vs D3 | 19 de junio

D4 vs Estados Unidos / D2 vs D3 | 25 de junio

Grupo E

E1 vs E2 / E3 vs E4 | 14 de junio

E4 vs E2 / E1 vs E3 | 20 de junio

E4 vs E1 / E2 vs E3 | 25 de junio

Grupo F

F1 vs F2 / F3 vs F4 | 14 de junio

F4 vs F2 / F1 vs F3 | 20 de junio

F4 vs F1 / F2 vs F3 | 25 de junio

Grupo G

E1 vs E2 / E3 vs E4 | 15 de junio

E4 vs E2 / E1 vs E3 | 21 de junio

E4 vs E1 / E2 vs E3 | 26 de junio

Grupo H

H1 vs H2 / H3 vs H4 | 15 de junio

H4 vs H2 / H1 vs H3 | 21 de junio

H4 vs H1 / H2 vs H3 | 26 de junio

Grupo I

I1 vs I2 / I3 vs I4 | 16 de junio

I4 vs I2 / I1 vs I3 | 22 de junio

I4 vs I1 / I2 vs I3 | 27 de junio

Grupo J

J1 vs J2 / J3 vs J4 | 16 de junio

J4 vs J2 / J1 vs J3 | 22 de junio

J4 vs J1 / J2 vs J3 | 27 de junio

Grupo K

K1 vs K2 / K3 vs K4 | 17 de junio

K4 vs K2 / K1 vs K3 | 23 de junio

K4 vs K1 / K2 vs K3 | 28 de junio

Grupo L

L1 vs L2 / L3 vs L4 | 17 de junio

L4 vs L2 / L1 vs L3 | 23 de junio

L4 vs L1 / L2 vs L3 | 26 de junio