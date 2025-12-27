Jack Draper se baja del Abierto de Australia 2026

Recuperación. A Jack Draper se le diagnosticó una contusión ósea en el brazo izquierdo desde septiembre. (Foto especia)

El tenista inglés Jack Draper publicó en sus redes sociales que se baja del Abierto de Australia al no haber mejora de la lesión que padece en su brazo izquierdo. El malestar le aqueja desde el pasado mes de septiembre, cuando tras el US Open, se le diagnosticó una contusión ósea.

“Volver a la pista para jugar al mejor de cinco sets tan pronto no me parece la mejor decisión ahora mismo”, declaró el Nº 10 de la ATP al anunciar que él y su equipo, “hemos decidido no ir a Australia este año”, publicó en su cuenta X. “Es una decisión muy muy difícil y, obviamente, Australia es un ‘Grand Slam’ y uno de los torneos más importantes de nuestro deporte”, añadió al respecto.

“Es extraño, pero siempre parece que me hace más resiliente, me da más hambre y me hace querer convertirme en el jugador que quiero ser. Tengo muchas ganas de volver a competir en 2026. Solo quiero agradecer a todos por el apoyo en 2025”, indicó el tenista nacido en Sutton.

El campeón de la última edición de Indian Wells considera que “este ha sido con diferencia el más difícil, el más desafiante y el más complejo” de los problemas que ha enfrentado.

Con la baja de Draper se le despeja al español Carlos Alcaraz, un poco el camino, para intentar conquistar el próximo Abierto de Australia.