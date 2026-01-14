Albacete vs Real Madrid: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Copa del Rey

Albacete vs Real Madrid | Copa del Rey El partido se disputará en la cancha del Estadio Carlos Belmonte para definir al equipo que avance a octavos de final.

El Real Madrid está de regreso para disputar la Copa del Rey después de unos días de turbulencia en el equipo. El cuadro merengue estará enfrentando al Albacete en una situación de crisis tras la derrota en la final de Supercopa y el despido de Xabi Alonso como director técnico. Este enfrentamiento será el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo con el riesgo de eliminación ante un equipo de segunda división, lo que podría marcar un punto crucial en el año para los madridistas.

La primera jornada del 2026 en la Copa del Rey llega esta media semana con los dieciseisavos de final. Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid ya consiguieron su boleto a los cuartos de final. El ganador de este enfrentamiento se medirá al vencedor entre el Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés en la siguiente ronda. El Albacete, el Racing de Santander y el Burgos son los únicos equipos de segunda división que quedan en el torneo en la búsqueda por dar una sorpresa.

¿En qué horario se juega el Albacete vs Real Madrid? | Copa del Rey

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Albacete vs Real Madrid? | Copa del Rey

SKY Sports

¿Cómo ver en app el Albacete vs Real Madrid? | Copa del Rey

SKY+

Previa del Albacete vs Real Madrid | Copa del Rey

Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones para el Real Madrid. El equipo perdió la final de la Supercopa de España ante su acérrimo rival, el FC Barcelona y horas más tarde anunciaron que Xabi Alonso no continuaría como el entrenador del equipo, siendo Álvaro Arbeloa quien asumiera el cargo. Tanto la directiva como el estratega español no dieron una razón clara y definida, lo que ha dado lugar a diferentes informes y versiones que apuntan a que ya no era respaldado por la plantilla.

Por su parte, el Albacete ha tenido una temporada irregular en la segunda división, colocándose en la segunda parte de la clasificación general. Sin embargo, vienen de derrotar sorpresivamente al Celta de Viga en penales durante la ronda anterior de la Copa del Rey. Ahora, el ‘Queso Mecánico’ tiene la oportunidad de tener un día histórico en casa y lograr una hazaña digna de recordar frente a su afición.

Aunque, en el papel, el Real Madrid aparece como amplio favorito, los ‘Merengues’ también tienen un historial de tropiezos ante equipos de segunda división en este torneo. El más reciente fue ante el Alcoyano en la temporada 2020-2021 en la que fueron eliminados en los dieciseisavos de final. Esto también ocurrió en la 2009-2010 ante el Alcorcoón, en la 2008-2009 ante el Real Unión y en la 2000-2001 contra el Toledo.

Posibles alineaciones del Albacete vs Real Madrid | Copa del Rey

Albacete: Diego Mariño, Jonathan Gómez, Carlos Neva, Jesús Vallejo, Javier Moreno, Lorenzo Aguado, Victor Valverde, Alejandro Meléndez, Hugo Martínez González ‘Capi’, Jefté Betancor

Real Madrid: Andriy Lunin, David Jiménez, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, Arda GÜller, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Vinicius Jr, Gonzalo García.