¿No le hicieron caso?: el momento de la Supercopa de España que habría definido la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El video que generó polémica: Mbappé, Xabi Alonso y una grieta en el Real Madrid

El conjunto merengue no realizó el tradicional pasillo de campeón luego del triunfo del equipo azulgrana, una decisión que generó un intenso debate en el entorno futbolístico y dio lugar a múltiples versiones sobre lo sucedido en el campo.

El episodio tuvo como principal protagonista a Kylian Mbappé. Luego de recibir la medalla de subcampeón, el delantero francés abandonó la zona de premiación junto a varios de sus compañeros, pese a las indicaciones de Xabi Alonso para formar el pasillo de honor al rival.

La versión oficial del club

Según informó el diario Sport, desde el club blanco aseguraron que los futbolistas actuaron siguiendo instrucciones de la Real Federación Española de Fútbol, que les habría solicitado despejar el área para no interferir con la toma televisiva. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos.

Laporta enciende la polémica

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no tardó en pronunciarse al respecto y cuestionó abiertamente la actitud del delantero francés:“Me sorprende lo que hizo Mbappé. Creo que nosotros respetamos al equipo contrario, por eso no lo puedo entender”, declaró.

Estas palabras se produjeron en un contexto ya tenso, marcado por declaraciones previas del propio Laporta antes de la Supercopa, cuando afirmó que “las relaciones con el Madrid son malas, están completamente rotas”.

Vestuario Fracturado

Diversas voces sostienen que el intercambio entre la estrella gala y el técnico español supone un ejemplo de la ausencia de jerarquía de Xabi Alonso sobre el vestuario madridista.

La situación interna del Real Madrid ya había dejado señales de desgaste en el último Clásico de Liga. En aquel encuentro, tras ser sustituido antes del final, Vinícius Jr. se marchó directamente al vestuario visiblemente molesto por la decisión de Alonso.

De acuerdo con el diario ABC, ni el presidente Florentino Pérez ni las principales figuras del equipo, Vinícius Jr., Jude Bellingham y el capitán Federico Valverde, habrían respaldado al técnico español en el tramo final de su gestión.

Xabi Alonso dirigió un total de 34 partidos al frente del Real Madrid, con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas.