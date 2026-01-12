¡Xabi Alonso queda fuera del Real Madrid! Álvaro Arbeloa asume el puesto de entrenador

Xabi Alonso El entrenador español estaba en su primera temporada al mando del Real Madrid luego de que asumió el puesto tras la salida de Carlo Ancelotti. (STRINGER/EFE)

Apenas en la parte media de la temporada, el Real Madrid decidió poner fin a la etapa de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. El ex DT del Bayer Leverkusen estaba en su primer año al frente del equipo merengue y fue cesado luego de la derrota frente al Barcelona en la Supercopa de España. Ahora, será Álvaro Arbeloa quien asuma el puesto que deja Alonso.

Alonso queda fuera del Madrid tras perder la Supercopa de España

Por medio de un comunicado, el Real Madrid anunció que Xabi Alonso, quien llegó este año tras la salida de Carlo Ancelotti, no continuará más en el banquillo de entrenador del Real Madrid. El estratega español fue eliminado este año en cuartos de final del Mundial de Clubes y perdió la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas."

En contra parte, Álvaro Arbeloa, quien se encontraba fungiendo como entrenador del equipo juvenil del Real Madrid, asumirá el puesto de Xabi Alonso de cara al siguiente partido del equipo blanco en la Copa del Rey este próximo miércoles frente al Albacete.

Los números de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Durante su gestión al frente del Real Madrid, Alonso dirigió un total de 33 partidos con un saldo de 24 partidos, 4 empates y 5 derrotas. Una de ellas frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, una más en semifinales contra el PSG en el Mundial de Clubes 2025 y otra de ellas en la Supercopa de España frente al FC Barcelona este 11 de enero.

El Real Madrid no cambiaba de entrenador durante el transcurso de una temporada desde que destituyó a Rafael Benítez hace ya 10 años. El también estratega español llegó en la temporada 2015 y quedó fuera de forma similar a Xabi Alonso en el mes de enero con la temporada en juego.