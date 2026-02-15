Cruz Azul vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Partido Cruz Azul vs Tigres partido en vivo Fotoarte: La Crónica

El futbol mexicano de Liga MX se aproxima a llegar a la mitad de la fase regular del torneo y este domingo llegan a las chancas los cementeros del Cruz Azul y los Tigres rayados con motivo de la jornada 6 del torneo Clausura 2026.

A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de este domingo 15 de febrero: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs Tigres | Partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul ha mostrado un fútbol ofensivo y en ascenso bajo la dirección de Nicolás Larcamón, con un rendimiento que incluye tres victorias y una sola derrota hasta ahora en el Clausura 2026. Por su parte, Tigres se ha caracterizado por su equilibrio, con un plantel sólido tanto en defensa como en ataque, y posee una diferencia de goles ligeramente superior que les permite colocarse por encima de los celestes en la tabla general.

Ambos equipos llegan al duelo con 10 puntos en la tabla, empatados en triunfos, empates y derrotas, lo que añade un ingrediente extra a este clásico moderno del fútbol mexicano. El que gane hoy podría escalar rápidamente en la clasificación y situarse cerca del primer lugar, actualmente dominado por Club Deportivo Guadalajara, que ha tenido un arranque dominante en el torneo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Tigres hoy?

El partido Cruz Azul vs Tigres está programado para este domingo 15 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc, a las 16:30 horas del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz azul vs Tigres?

Para no perderse el minuto a minuto del Cruz Azul vs Tigres, los televidentes podrán ver este partido por televisión abierta a través del Canal 5, aunque las otras opciones serán TUDN y ViX Premium.

Alineaciones probables Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Luka Romero

Delanteros: José Paradela, Nicolás Ibáñez

Entrenador: Nicolás Larcamón

JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 💙🚂 pic.twitter.com/8gdd3kZy57 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 15, 2026

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Joaquim, Vladimir Loroña

Mediocampistas: Jesús Garza, Romulo, Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta

Delanteros: Ángel Correa, Rodrigo Aguirre

Entrenador: Guido Pizarro