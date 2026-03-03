Pumas vs Toluca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Partido Pumas vs Toluca en vivo Jornada 9 Liga MX Fotoarte: La Crónica

Este martes la emoción regresa a las canchas con un encuentro que sacará chispas. El equipo universitario recibirá a los diablos rojos del Toluca para continuar la pelea por el ascenso en la tabla de esta Jornada 9 de la Liga MX.

Es por ello que en esta nota te dejamos todos los datos más relevantes para que no te pierdas ni un sólo minuto de este emocionante encuentro en el que veremos de qué cuero salen más correas...¡Hoy hay partidooo!

Previa: Pumas vs. Toluca | Jornada 9 de la Liga MX

Pumas vive uno de sus momentos más estables de la temporada. Tras ocho jornadas disputadas del Clausura 2026, los felinos mantienen una racha invicta con cuatro victorias y cuatro empates, lo que los coloca entre los líderes de la tabla con 16 puntos.

La Jornada 8 trajo un empate 1-1 contra Club Tijuana, un resultado que reforzó su regularidad pese a no poder concretar la superior posesión que trajeron consigo.

El técnico ha insistido en mantener una estructura ofensiva equilibrada, con jugadores clave que han mostrado ser confiables en momentos de presión. En casa, la escuadra universitaria ha sabido hacer valer su fortaleza, y contar con el apoyo de su afición en el Olímpico Universitario será clave para aspirar a los tres puntos.

Por su parte, Toluca arriba con una campaña contundente que lo tiene como uno de los protagonistas del torneo. Tras un impactante triunfo 2-0 sobre Club Deportivo Guadalajara en la Jornada 8, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega como sublíder del Clausura 2026 con 18 puntos, dejando claro su crecimiento.

La principal fortaleza de Toluca hasta ahora ha sido su defensa: en la mayoría de sus encuentros recientes han permitido muy pocos goles, lo que los convierte en uno de los rivales más difíciles de vulnerar en esta fase del torneo.

¿A qué hora juega Pumas vs. Toluca hoy?

El encuentro entre Pumas vs Toluca de este 3 de marzo está pactado para comenzar en punto de las 21:10 horas tiempo de la CDMX. El duelo tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs. Toluca?

Para no perderte ni un minuto de este encuentro, podrás seguir la señal de este partido a través de TUDN; ViX Premium en México; TUDN en USA.

Alineaciones probables: Pumas vs. Toluca

Posible alineación Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensa: López, Silva, Duarte, Angulo

Mediocampo: Medina, Garza, Vite, Carrillo

Delantera: Morales, Martínez

Posible alineación de Toluca:

Portero: Hugo González

Defensa: Simón, Méndez, Pereira, Gallardo

Mediocampo: Angulo, Romero, Ruíz

Delantera: Pérez, Díaz, Paulinho