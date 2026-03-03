Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 9 | Clausura 2026

Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Sólo algunos partidos se podrán ver por TV Abierta

La fase regular del torneo de Liga MX llega exactamente a su punto medio y los únicos dos invictos que quedan se enfrentan en esta jornada de media semana. Los Pumas de Efraín Juárez quieren demostrar que están encontrando finalmente su identidad después de varias semanas de incertidumbre, y su rival serán los bicampeones, Toluca, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Además, los dos extremos de la tabla general se enfrentarán con la visita de Cruz Azul a Santos Laguna.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 9

Pachuca vs Necaxa | martes 3 de marzo (19:00 horas)

El futbol de mitad de semana comienza en la cancha del Hidalgo. Pachuca viene de perder ante Mazatlán y con eso una racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, todavía se encuentra peleando por la parte alta de la clasificación general y un triunfo los podría colocar de forma provisional en el tercer puesto. Los ‘Rayos’ vienen de su segunda derrota seguida en este torneo y quiere evitar a toda costa seguir perdiendo terreno en la clasificación general del torneo.

Santos Laguna vs Cruz Azul | martes 3 de marzo (19:00 horas)

Partido en los extremos de la clasificación general. CVruz Azul tomó el liderato luego de seis victorias y un empate en sus últimos siete partidos. Los celestes están demostrando que pueden ser uno de los rivales a vencer y con el América pasando por un mal momento, crecen sus opciones al título. En contra parte, los ‘Guerreros’ son el único equipo que todavía no gana este torneo y han sido por mucho la peor defensa del certamen con 23 anotaciones en contra recibidas.

Atlético de San Luis vs Mazatlán | martes 3 de marzo (21:00 horas)

El equipo potosino ha dejado mucho que desear este torneo con tres derrotas en cuatro partidos jugando como local. El fin de semana, cayó ante Puebla por la mínima diferencia y ahora quieren darle una alegría a su afición. En frente, Mazatlán parece estar viviendo el mejor momento de su temporada luego de dos triunfos y un empate en sus tres partidos más recientes. Sin embargo, una nuevo triunfo podría reavivar sus esperanzas de llegar a la liguilla por primera vez en su historia.

Pumas vs Toluca | martes 3 de marzo (21:10 horas)

Enfrentamiento de invictos en la cancha de CU. Los Pumas de Efraín Juárez se las han arreglado para mantenerse invictos y peleando en la parte alta de la clasificación. Lo auriazules marchan como la mejor ofensiva del torneo con 15 goles a su favor. Ahora, es la oportunidad para demostrarle a los esepticos el potencial verdadero de este equipo. En contra parte, los Diablos son la mejor defensiva con sólo dos goles recibidos en lo que va del torneo. Además, será el regreso de Antonio Mohamed al Olímpico Universitario y ante el único equipo del futbol mexicano con el que no pudo salir campeón como director técnico.

Monterrey vs Querétaro | miércoles 4 de marzo (19:00 horas)

Para el día siguiente, los Rayados estarán de nueva cuenta en casa luego de cesar a Domenec Torren. El entrenador español fue despedido y ahora será Nico Sánchez quien tome las riendas del equipo de formas provisional. Gallos Blancos apenas lleva un triunfo en lo que va del semestre y necesita una victoria desesperadamente para poder saltar puestos en la clasificación general.

Puebla vs Tigres | miércoles 4 de marzo (19:00 horas)

La Franja continúa su carrera por escapar de la parte baja de la clasificación general y evitar una de las multas por quedar abajo en la tabla de cocientes. El equipo camotero necesita evitar los problemas financieros para asegurar su continuidad en el máximo circuito. Mientras tanto, los Tigres vienen de conseguir una contundente victoria y este podría ser el punto de inflexión que buscan en la temporada regular para volver a la pelea por puestos de liguilla.

Atlas vs Tijuana | miércoles 4 de marzo (21:00 horas)

Sin hacer demasiado ruido, los rojinegros del Atlas están ahí en la pelea por lugares directos de liguilla. Aunque vienen de sufrir una derrota ante Juárez, en casa marchan invictos con paso de tres triunfos y un empate. Por su parte, los Xolos han sufrido un caso grave de “empatitis” este semestre, acumulando seis empates en lo que va de este torneo, siendo el equipo que más veces ha tenido este resultado.

América vs FC Juárez | miércoles 4 de marzo (21:00 horas)

La crisis azulcrema continúa luego de una derrota por goleada ante Tigres. La situación entre jugadores y cuerpo técnico parece estar fragmentada y están en un punto crucial de la temporada para definir si volverán a ser candidatos al título y comenzarán a ser relegados en la tabla general. En frente, tendrán a los Bravos de Juárez, que con tres puntos en este partido estarían acercándose a la zona de clasificación directa de liguilla.

Chivas vs León | miércoles 4 de marzo (19:00 horas)

Para cerrar la jornada de media semana, las Chivas buscan volver al camino de la victoria. Después de iniciar el torneo con dos triunfos, Guadalajara viene de sufrir derrotas ante Cruz Azul y Toluca. El equipo de Gabriel Milito falló dos pruebas importantes, pero todavía está peleando por la parte alta de la clasificación general. En contra parte, León parece estar recuperando la memoria luego de dos triunfos en sus dos partidos más recientes. Una racha de nueve puntos al hilo podrían regresarlos a la carrera y colocarlos como ‘caballo negro’.