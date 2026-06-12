Resultados Mundial 2026: Así van las posiciones de los grupos y tabla de goleo al momento

Goleadores Mundial 2026 Quiñones suma un gol en la Copa del Mundo (Fotos EFE y Mexsport)

El Mundial 2026 completó la participación de ocho equipos de los grupos A, B y D. Los anfitriones ya se presentaron: México y Estados Unidos debutaron con triunfo y Canadá empató en casa.

Hasta el momento los dos equipos que pueden presumir mejor rendimiento son Corea del Sur y EU. El conjunto de las barras y las estrellas dominó y goleó 4-1 a Paraguay para obtener sus primeros tres puntos del torneo.

La Selección Mexicana cumplió con el resultado. Sin embargo, quedó lejos de los esperado en cuanto al funcionamiento mostrado en el partido inaugural ante Sudáfrica; ahora se enfrentará a la selección coreana, que mostró en su juego contra Chequia que puede meter en problemas a los dirigidos por Javier Aguirre.

¿Cómo van los grupos del Mundial 2026? Posiciones al momento

La Selección Mexicana inició su camino en la Copa del Mundo con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones permitieron al conjunto dirigido por Javier Aguirre sumar sus primeros tres puntos y ubicarse en el primer lugar del Grupo A gracias a una mejor diferencia de goles.

La jornada también dejó la victoria de Corea del Sur por 2-1 frente a República Checa en el Estadio Guadalajara. Ese resultado mantiene a los asiáticos con la misma cantidad de unidades que México, aunque por detrás de los anfitriones en la clasificación del sector.

Grupo A (FIFA)

La actividad mundialista continuó en Toronto con el enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El encuentro concluyó con empate a un gol, resultado que permitió a ambas selecciones sumar su primera unidad en el torneo.

Grupo B (FIFA)

En Los Ángeles se completaron las presentaciones de los países anfitriones del Mundial 2026 con el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. Los dirigidos por Mauricio Pochettino toman la cima del grupo D.

Grupo D (FIFA)

¿Cómo va la tabla de goleo del Mundial 2026?

La carrera por el título de máximo anotador del Mundial 2026 comenzó con un nombre al frente. Folarin Balogun se instaló en la cima de la clasificación gracias a los dos tantos que consiguió en la victoria de Estados Unidos.

Detrás aparecen Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes contribuyeron con una anotación cada uno en el triunfo mexicano sobre Sudáfrica.