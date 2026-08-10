Selección Mexicana ya es campeona en todas las categorías varoniles de CONCACAF: Estos son todos los títulos que han ganado desde 2023

México domina la Concacaf | Todos los títulos que ha ganado desde 2023 (Edgar Negrete Lira)

México volvió a demostrar su dominio en Concacaf. Con el campeonato conseguido recientemente por la Selección Sub-20, el futbol nacional ya presume títulos en todas las categorías varoniles de selecciones y clubes dentro de la confederación.

En los últimos años, México ha conseguido campeonatos en categorías juveniles, con la Selección Mayor y a nivel de clubes. Estados Unidos ha sido uno de sus principales rivales en este camino, pues el Tricolor lo ha derrotado en varias finales recientes.

Estos son los campeonatos que ha conseguido México en los últimos años y que lo colocan como uno de los grandes referentes de la Concacaf.

Sub-17: El Tricolor juvenil levantó el título en 2023

La buena racha de la Selección comenzó hace 3 años, cuando el conjunto tricolor Sub-17 se proclamó campeona del Premundial de la Concacaf.

El equipo derrotó 3-1 a Estados Unidos en la gran final del certamen. México ya había conseguido su boleto al Mundial de la categoría, pero todavía tenía pendiente conquistar el campeonato regional.

Con este título, México llegó a nueve campeonatos en la categoría Sub-17.

Nations League: Raúl Jiménez lideró a México hacia su primer título

En marzo de 2025, la Selección Mexicana consiguió por primera vez la Concacaf Nations League.

El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-1 a Panamá en el SoFi Stadium. Raúl Jiménez fue la figura del encuentro al marcar los dos goles que le dieron el campeonato al Tricolor.

El título significó un nuevo trofeo para México y el primero en la historia de la selección dentro de este torneo.

Sub-15 : goleada de México ante Estados Unidos

Meses después, México volvió a celebrar un campeonato regional, esta vez en la categoría Sub-15.

El Tricolor goleó 5-0 a Estados Unidos y se proclamó campeón. El equipo dirigido por Yasser Corona contó con una plantilla multicultural, integrada por futbolistas nacidos tanto en México como en otros países.

Este campeonato representó el segundo título de México en la categoría Sub-15.

Copa Oro: México volvió a coronarse ante Estados Unidos

La Selección Mexicana cerró 2025 con otro campeonato. En la Copa Oro, el Tricolor venció 2-1 a Estados Unidos en la final disputada el 6 de julio en el NRG Stadium de Houston.

El conjunto estadounidense tomó ventaja al minuto 4 con un gol de Chris Richards, pero México reaccionó y encontró el empate al 27′, cuando Raúl Jiménez marcó con un potente remate.

En la segunda parte, el Tricolor mantuvo el dominio y al minuto 77 apareció Edson Álvarez para marcar el 2-1 definitivo.

Con este campeonato, México llegó a 13 títulos de Copa Oro.

Concachampions: Toluca también pone a México en lo más alto

El dominio mexicano también se extendió al futbol de clubes.

En 2026, Toluca se proclamó campeón de la Concachampions después de derrotar a Tigres en una dramática tanda de penales.

El partido terminó 1-1 después de los tiempos extra en el Estadio Nemesio Diez, por lo que el campeonato tuvo que definirse desde los once pasos.

El portero Luis García se convirtió en el héroe de los Diablos Rojos al detener el séptimo cobro de Tigres y sellar el campeonato para el conjunto dirigido por Antonio Mohamed.

Con este resultado, México llegó a 41 títulos de Concachampions.

Sub-20: México recupera el trono de Concacaf

El capítulo más reciente llegó con la Selección Mexicana Sub-20 el domingo pasado.

Después de conseguir su boleto al Mundial de la categoría y asegurar su regreso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, México tenía una última misión: vencer a Estados Unidos en la final del Premundial.

El Tricolor lo consiguió con una victoria de 2-0 en el Estadio Banorte y se proclamó campeón de Concacaf Sub-20.

Con este título, México alcanzó 15 tantos en la categoría y completó su presencia como campeón en todas las categorías varoniles de selecciones de la confederación.