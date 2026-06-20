Diablos aplasta a Sultanes en duelo interzona

SUENA LA CAMPANA. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México no tuvo piedad y apabulló 10-0 a Sultanes de Monterrey, en el arranque de la serie interzona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), consolidando su dominio en el Estadio Harp Helú.

Los regiomontanos continúan sumando descalabros en su gira por la Zona Sur. Tras perder la serie ante Tigres de Quintana Roo, llegaron a la capital del país solo para ser ampliamente superados por los bicampeones del circuito.

Pitcheo dominante marca el rumbo

A pesar de figurar en el tercer lugar de la Zona Norte, Sultanes nunca encontró ritmo ante el abridor Justin Courtney, quien firmó una actuación de alto nivel con siete entradas en blanco, permitiendo apenas tres imparables y manteniendo silenciada a la ofensiva regiomontana.

“Fue una gran salida. Tengo que decir que tengo un gran cuadro. Cuando hacen jugadas defensivas de esa forma, todo es más sencillo”, destacó el lanzador estadounidense al finalizar el encuentro.

Explosión ofensiva desde la primera entrada

La ofensiva escarlata no tardó en hacerse presente. En el primer inning, Moisés Gutiérrez abrió el marcador con cuadrangular ante Jorge Bautista, marcando el tono del encuentro desde el inicio.

El ataque continuó con imparables de Robinson Canó y Jon Singleton, mientras que Julián Ornelas se embasó tras un error del segunda base Gustavo Núñez, situación que permitió la llegada de más carreras.

Ornelas avanzó hasta la antesala con rola de Luis Liberato y posteriormente anotó en jugada de pisa y corre tras elevado de sacrificio de Franklin Barreto, colocando el 0-4 en la pizarra.

Diablos sentencia con rally contundente

La ventaja se amplió en la tercera entrada con un rally demoledor. Carlos Pérez y Luis Liberato anotaron gracias al jonrón de Franklin Barreto por el jardín central.

Posteriormente, Río Ruiz y Juan Gamboa también cruzaron el plato tras un doblete de Moisés Gutiérrez, colocando el marcador en un contundente 0-9.

Una entrada más tarde, Julián Ornelas volvió a aparecer con doblete y fue impulsado nuevamente por Barreto, sellando el definitivo 10-0.

Bullpen eficiente y blanqueada contundente

Tras la brillante labor de Courtney, el relevo escarlata mantuvo la tónica. Jean Carlos Mejía y Edwin Escobar trabajaron una entrada cada uno, preservando la blanqueada.

El segundo juego de la serie se disputará este sábado a las 16:00 horas en el Estadio Harp Helú, donde Sultanes buscará reaccionar ante unos Diablos que lucen imparables.

Pizarra final

C H E

Monterrey 000 000 000 0 4 2

México 405 100 00X 10 14 0