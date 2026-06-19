¡Hecho en México! Maradona ganó el Mundial de 1986 con una playera fabricada en Tepito

Maradona El astro argentino anotó dos goles ante la Selección de Inglaterra. (Pixabay)

Diego Armando Maradona es un viejo conocido en México, todo mundo recuerda la famosa ‘Mano de Dios’ del pampero, pero también hay un sinfín de historias alrededor del jugador, como la vez que usó una camiseta hecha en Tepito y con la cual disputó un partido.

Maradona jugó el Mundial México 1986, era una figura ya para ese entonces y el pampero llamaba la atención por su destreza, habilidad y olfato de gol que tenía, a pesar de nos er delantero.

¿Por qué Maradon utilizó en México 1986 un jersey hecho en Tepito?

Pero la historia de la playera hecha en Tepito está llena de misticismo, así lo confirmó Óscar Ruggeri, ya que en el partido de Octavos de Final ante Uruguay utilizaron una playera distinta a la habitual, un color azul más fuerte y avanzaron tras derrotar a los charrúas por 1-0.

Ya para los Cuartos de Final, en el sorteo para definir los uniformes del duelo ante Inglaterra, Argentina tenía que vestir de azul nuevamente, pero no había el número de camisetas que se necesitaban para este duelo.

Por esa razón, Héctor Miguel Zelada, quien era parte del Club América fue quien recomendó ir a Tepito a buscar playeras, ya que había un lugar donde podrían vender un modelo que necesitaba Argentina para el duelo y sólo tenían un par de días para arreglar la situación.

Luego de una intensa búsqueda, el cuerpo técnico dio con un local que tenía camisetas más ligeras, las cuales fueron compradas y llevadas a los jugadores con los escudos y logotipos que se necesitaban. Tepito tiene de todo y esa tarde el curp técnico de Argentino lo confirmó.

En el partido ante Inglaterra, Maradona anotó dos goles, por los cuales es recordado y la playera que usó de inmediato se convirtió en objeto de colección.

Al finalizar el partido con triunfo de Argentina por 2-1, Maradona intercambió su camiseta con Steve Hodge, por lo que la guardó celosamente.

¿Qué precio tiene la playera de Maradona hecha en Tepito?

Al ser un objeto prácticamente invaluable, la playera fue puesta a subasta años después y alcanzó un precio de 9.28 millones de dólares, por lo que el inglés nunca pensó que llegara a valer esa cantidad de dinero.

De esta forma, la Selección de Argentina alguna vez utilizó un jersey hecho en Tepito y orgullosamente mexicano, por lo que esa mítica prenda volvió millonario a un jugador inglés que vio derrotada a su Selección en el Mundial de 1986.