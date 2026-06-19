Wyndham Clark reafirma liderato en el U.S. Open; Jon Rahm se despide

U.S. Open Championship - Round 2. Wyndham Clark se mantuvo sólido en el segundo recorrido en Shinnecock Hills. (SARAH YENESEL/EFE)

Wyndham Clark continuó como firme líder del U.S. Open en Shinnecock Hills, completó la ronda más baja del torneo el viernes por la mañana de cuatro golpes bajo par y un acumulado de 133 (-7) y con los mismos cuatro golpes de ventaja sobre un grupo de cuatro jugadores que comparten el segundo sitio.

La decepción la vivieron el español Jon Rahm y Bryson DeChambeau (dos de las figuras LIV Golf), el australiano Cameron Smith, el mexicano Carlos Ortiz e incluso el estadounidense Brooks Koepka, quien ya sabía lo que es jugar en este retador campo y ahora fue parte del grupo que no libró el corte que se hizo con +cuatro golpes.

Rahm sólo firmó un ‘birdie’. Tras los primeros nueve hoyos con tres bogeys aún estaba al par del campo, pero llegó lo peor en la segunda parte: +6 tras en cuatro hoyos consecutivos erráticos, sobre todo en el 16, donde entregó un doble bogey. El de Barrika firmó 78 golpes y el adiós.

Sobrevivieron a un pesado viernes dos de los favoritos: Scottie Scheffler y Rory McIlroy, los números 1 y 2 del ranking mundial están empatados al undécimo sitio con suma de par de campo, a siete golpes de distancia de Clark, el líder.

En ese ambiente de mucha presión en la segunda ronda, Clark jugó con mano firme, después de que el año pasado no pasó el corte y destrozó un casillero en el histórico Oakmont.

Su último acto fue un putt de 35 pies cuesta abajo en el green del 18 que cayó para un 69 (-1), un golpe mejor que el inglés Matt Fitzpatrick con su ronda de 70, que terminó en el grupo de los segundos sitios con suma de 137 (-3). Xander Schauffele, Sams Stevens y Tom Kim también comparten el segundo sitio.

Clark cree que podría mejorar

“Realmente sentí que podría estar en doble dígito”, dijo Clark. “Lo grandioso es que no sentí que tuviera mi mejor juego, y aun así estoy liderando en este momento. Ojalá pueda traer mi mejor versión el fin de semana”.

Xander Schauffele, con el mejor historial en el U.S. Open de cualquiera que no tenga un título en este torneo en los últimos 10 años, firmó ronda de 66 para terminar con 137 junto con Matt Fitzpatrick, quien hizo birdie en dos de sus últimos tres hoyos para rescatar un 70.

“Es una semana brutal”, dijo Schauffele. “Todos los que miran desde casa quieren ver a los jugadores tirando en los 80 y haciendo locuras”.

Joaco Nienmann se hace notar y lo penalizan

El día más notable fue el de Joaquín Niemann firmó ronda de 65 en ronda retrasada por la niebla que fue detenida por la oscuridad, pese a que la USGA le aplicó una penalización de dos golpes por mala conducta.

Niemann pegó dos salidas que se perdieron, fue avanzando a golpes por el fairway y finalmente lo perdió al lanzar su palo. Los Majors están endureciendo las medidas contra la conducta este año, el Masters fue el primero en usar la política este año.

“Toda la frustración que se me metió por dentro y tenía el palo en la mano, y no pude resistirme a tirarlo”, dijo Niemann. “No había gente, obviamente. No había nadie ahí. No estoy orgulloso de eso, pero sí, a veces toda la expectativa de intentar jugar bien y las cosas no salen a tu manera, te frustras. Y ese fui yo ahí”.

Scottie Scheffler y Rory McIlroy jugaron por la tarde y están en buena posición a la mitad del torneo.