¿Quién es Karim López? Trayectoria del mexicano que hizo historia en el draft de la NBA Karim López se ha convertido en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA (@karimlopez)

El sinaloense Karim López fue elegido en el pick #21 del draft NBA 2026 por los Pistons de Detroit, siendo traspasado después a los Memphis Grizzlies, convirtiéndose en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA.

Durante el draft de la NBA 2026 de esta noche, Karim López hizo historia convirtiéndose en el quinto basquetbolista nacido en México en jugar en la NBA, el segundo que lo hace por medio del draft y el primero en hacerlo durante la primera ronda.

¿Quién es Karim López, el nuevo mexicano en la NBA?

Karim Hiram López Mondaca, de 19 años, es originario de Hermosillo, Sonora, hijo de Jesús “Chino” López, un ex-seleccionado nacional de México en basquetbol. Con tan solo 14 años, Karim López dejó el país para irse a España, donde jugó en las fuerzas juveniles del Joventut Badalona.

Karim López mide 2.06 metros y tan solo en la temporada pasada de la NBL, cuando jugó con los New Zealand Breakers, produjo 9,6 puntos y 4,7 rebotes por partido, además de tener un 49% de tiros de campo.

¿Cuál es la trayectoria de Karim López?

Karim López inició en el basketbol desde pequeño apoyado por su padre, un exseleccionado, dejando el país a los 14 años para formar parte del equipo júnior del Club Joventut Badalona en la temporada 2022-23.

Mientras que en el verano de 2023 jugó con México en el FIBA Américas U16, destacando como el máximo anotador del torneo, debutando en 2024 en la Selección de baloncesto de México, dirigida por Omar Quintero.

Finalmente, se unió al programa Next Stars para la NBL25 habiendo ya representado a México y jugado profesionalmente en España. Jugó durante dos temporadas con los New Zealand Breakers, antes de ser seleccionado durante el draft de la NBA 2026 por los Memphis Grizzlies.