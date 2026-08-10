Cruz Azul en la Leagues Cup reportan falla mecánica en avión que trasladaba a La Máquina (Cruz Azul)

Tras la victoria del Cruz Azul en su segunda jornada en la Leagues Cup 2026, en donde venció 2-1 a New York City, el equipo mexicano dejó la Gran Manzana para arribar a Chicago, Illinois, para enfrentarse al Chicago Fire.

Sin embargo, su arribo a la ciudad de los vientos se vio afectado ya que durante su traslado al tercer partido que disputarán los cementeros en tierras norteamericanas en esta fase de grupos entre la Liga MX y la MLS, el avión en el que viajaban fue desviado.

¿A qué ciudad se desvió el avión donde viajaba La Máquina?

El vuelo, que debió ser de dos horas y quince minutos se alargó mucho más, debido a una falla mecánica, desviando a la comitiva al aeropuerto más cercano, el cual se ubicaba en Minneapolis, Minnesota.

El equipo permaneció varado durante más de dos horas como medida de seguridad ante las complicaciones presentadas en la aeronave.

La Máquina tenía previsto su arribo a Chicago alrededor del mediodía, por lo que el retraso también modificó sus planes de alimentación y recuperación.

Finalmente, el Cruz Azul retomó su vuelo y arribó a Chicago alrededor de las cinco de la tarde. Se espera que ajusten su itinerario a partir de su arribo a las instalaciones para iniciar su preparación.

¿Cuándo juega Cruz Azul y el Chicago Fire?

El encuentro entre el Cruz Azul y el Chicago Fire se lleve a cabo el próximo jueves 13 de agosto de 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México y se podrá sintonizar a través de la aplicación de paga Apple TV.

Hasta el momento el club no ha dado alguna declaración sobre su retraso en el vuelo o sobre los ajustes que realizará en su itinerario para su siguiente encuentro de la Leagues Cup 2026, el cual se llevará a cabo en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois, aunque se esper que en las siguientes horas puedan dar detalles sobre lo ocurrido.