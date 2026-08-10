¿De qué sirve la Leagues Cup?

Leagues Cup. En entredicho. (Angel Colmenares/EFE)

Estamos en esa semana del año donde todos los equipos de la Liga MX son un fracaso, mediocres, y la MLS ya nos superó.

Es el momento del torneo que menos le ha dado al futbol mexicano y más le ha quitado: la Leagues Cup.

Un torneo que aporta poco en lo deportivo

Desde tener que adelantar el torneo a fechas totalmente desfasadas del resto del mundo, hasta goleadas en contra y ridículos que ponen en duda proyectos enteros.

Deportivamente es muy poco lo que aporta. Sí, para algunos es importante jugar la Concacaf, pero ya hay seis equipos mexicanos calificados desde antes de disputar este torneo y, entonces, lo más atractivo podría ser tomar estos partidos como una especie de pretemporada. Sin embargo, aparece ante los medios el viejo discurso de que “todos los torneos son importantes y hay que ganarlos”, por lo que los entrenadores terminan comprometiéndose a buscar un título que realmente no les interesa.

Sin beneficios claros para el futbol mexicano

No le deja nada al futbol mexicano este torneo. Incluso, los premios económicos son menores y los equipos tardan mucho tiempo en recibirlos.

El verdadero provecho de estos encuentros es para los entrenadores, ya que les ofrecen argumentos para analizar y elegir jugadores. Pero a los aficionados sólo les importan los resultados; por ello, las derrotas duelen, merman la confianza en los equipos y provocan olas de insultos y críticas en redes sociales.

El debate permanente entre liga mx y mls

Es también la época en la que sale a relucir el argumento de que “ya nos superaron”, en referencia al nivel de la MLS respecto a la Liga MX. Y a quienes les encanta denostar a nuestro futbol, a pesar de que viven de él, se les olvidan los resultados en el torneo que verdaderamente importa en esta región, como la Copa de Campeones de la Concacaf, que se disputa durante el primer semestre del año.

No, no nos han superado, así como tampoco la Liga MX sigue siendo claramente la mejor. Estamos al mismo nivel y así ha sido durante varios años, pero este torneo les da unos días de alegría a los cangrejos de los medios y de las redes sociales.

Un formato cuestionable y un calendario adverso

Lo que resulta inconcebible es que la propia Liga MX mande al matadero a sus equipos, con un calendario totalmente adverso y en circunstancias que favorecen por completo a los clubes de la MLS.

Es tan de “chocolate” este torneo que habrá equipos de la MLS con más puntos que equipos de la Liga MX que se quedarán fuera de la segunda fase, simplemente porque el formato obliga a que clasifiquen cuatro equipos de cada liga para mantener el negocio hasta los cuartos de final.

La prioridad económica sobre la deportiva

A los grandes males del futbol mexicano, como la cantidad de extranjeros, la ausencia del ascenso y descenso, los sobreprecios en el mercado interno y la escasa cantidad de jugadores en el extranjero, hay que agregarle sin duda este torneo, la Leagues Cup, una muestra más de que la prioridad para nuestra Federación Mexicana de Futbol es económica y no deportiva.

Pasamos de jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana a disputar este torneo.

Así de simple.