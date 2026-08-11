Trump respalda a Infantino en medio de crisis de la FIFA; el dirigente también se solidariza con Colombia tras devastador terremoto

AMIGOS. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene un fuerte lazo con el presidente Donald Trump. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Gianni Infantino recibió un importante respaldo político en uno de los momentos más complejos de su gestión al frente de la FIFA, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera públicamente su continuidad y calificara como un “terrible error” cualquier intento por reemplazarlo en la presidencia del organismo.

La declaración del mandatario estadounidense se produjo en medio de la crisis interna que vive la FIFA tras la polémica generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que proponía comercializar una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo y que provocó críticas de importantes confederaciones internacionales.

“FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense elogió además la gestión del dirigente suizo-italiano y destacó el éxito alcanzado durante la organización de la Copa Mundial de 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

“Acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás”, afirmó Trump, quien incluso aseguró que sin Infantino al frente de la FIFA el torneo “nunca volverá a ser tan exitoso o rentable”.

La FIFA enfrenta cuestionamientos por proyecto comercial

El respaldo de Trump llega en un momento de tensión dentro del máximo organismo del futbol mundial. La propuesta de FIFA Forward Enterprise, que contemplaba la venta de una participación del 20 por ciento de los derechos comerciales del Mundial por alrededor de 4 mil 200 millones de dólares, desató una fuerte oposición.

Las confederaciones UEFA, AFC y Concacaf cuestionaron públicamente la iniciativa al considerar que fue presentada sin suficiente transparencia y sin una consulta adecuada a las federaciones miembro.

Aunque Infantino ofreció disculpas tras la difusión de los detalles del proyecto, la controversia sigue abierta y cobra mayor relevancia a medida que se acerca el Congreso de la FIFA de 2027, donde el dirigente buscaría mantenerse en el cargo.

Pese a las críticas, el presidente de la FIFA conserva importantes apoyos dentro del organismo, especialmente entre asociaciones nacionales de Sudamérica y África, que continúan respaldando su gestión.

Infantino envía mensaje de apoyo a Colombia

Mientras enfrenta la tormenta política dentro de la FIFA, Infantino también se sumó a las muestras de solidaridad hacia Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país y que ha dejado un saldo provisional de 234 fallecidos, de acuerdo con reportes de las autoridades.

El dirigente recordó su reciente visita a Cali, ciudad que figura entre las más afectadas por la tragedia, y expresó su consternación por la magnitud de los daños.

“Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al futbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón”, escribió en sus redes sociales.

En representación de la FIFA, el dirigente envió condolencias a los familiares de las víctimas y expresó su respaldo a quienes resultaron afectados por el desastre natural.

El futbol internacional se une al mensaje

Las muestras de solidaridad hacia Colombia llegaron desde distintos rincones del planeta. Uno de los primeros en pronunciarse fue la figura del Barcelona, Lamine Yamal, quien publicó un breve mensaje de aliento tras conocer la tragedia.

“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”, expresó el joven atacante español.

También se sumaron instituciones de gran peso internacional como Real Madrid, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Chelsea, Tottenham Hotspur, Athletic Club de Bilbao, Corinthians, Palmeiras y Vasco da Gama, que difundieron comunicados y mensajes en redes sociales para expresar su apoyo a los damnificados.

El Bayern Múnich, club del colombiano Luis Díaz, señaló:

“Desde el FC Bayern enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos”.

Chapecoense y Jhon Arias muestran apoyo especial

Uno de los pronunciamientos más emotivos fue el de Chapecoense, institución brasileña que mantiene un vínculo histórico con Colombia desde la tragedia aérea de 2016 en la que fallecieron 71 integrantes de su delegación cuando viajaban a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, el club expresó su deseo de que “la solidaridad y la unión brinden consuelo en este momento tan difícil”.

Por su parte, el seleccionado colombiano Jhon Arias, actual jugador de Palmeiras, anunció una acción concreta para ayudar a las comunidades afectadas en el departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro del terremoto.

El futbolista informó que financió con recursos propios el envío de un avión cargado con insumos médicos y personal de salud hacia Quibdó, capital de la región.

“Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias que vive nuestra región”, declaró.

Así, mientras Gianni Infantino enfrenta uno de los mayores desafíos políticos de su gestión al frente de la FIFA, el dirigente también ha encabezado, junto con clubes y futbolistas de todo el mundo, una ola de solidaridad que ha unido al futbol internacional en apoyo al pueblo colombiano.