César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas: ¿Cuáles son los detalles de su contrato y cuándo lo presentan?

'Chino' Huerta vuelve a Pumas Se espera que el fichaje del mediocampista de 25 años sea anunciado esta semana.

¡Pumas abre las puertas nuevamente al ‘Chino’ Huerta! Tras militar por poco más de un año en el extranjero, el mediocampista de 25 años vuelve al equipo universitario este 2026, según lo confirmaron fuentes conocedoras del tema.

César Huerta, popularmente conocido como ‘Chino’ Huerta, viajó al extranjero en enero de 2025 tras ser fichado por el Anderlecht, club de la Primera División de Bélgica, además de haber sido parte de los seleccionados para la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Chino Huerta vuelve a los Pumas? Estos son los términos de su contrato en la Liga MX

A partir de la noche del lunes 24 de agosto, comenzó a difundirse la presunta confirmación del ‘Chino’ Huerta de vuelta en los Pumas, a pesar de los presuntos acercamientos que el Cruz Azul también tuvo con el futbolista de 25 años para ficharlo.

Sin embargo, la información obtenida por fuentes conocedoras del tema apuntan a que Ciudad Universitaria resultó victoriosa y, aparentemente, el contrato ya está firmado.

🚨Más información del regreso del Chino Huerta a Pumas, en este 📹. pic.twitter.com/CnXFd1AQpe — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 25, 2026

De acuerdo con César Luis Merlo, especialista en mercado de pases cuya popularidad se ha elevado gracias a sus fuentes confiables en la materia, Huerta estaría regresando de manera definitiva a Pumas después de que el club universitario comprara la totalidad de su carta al Anderlecht.

“Huerta va a firmar contrato por los próximos tres años”, detalló el especialista, información que también ha sido confirmada por otras figuras del medio y quienes señalan que su fichaje podría ser anunciado a partir de esta semana.

¿Cuándo anunciarán el fichaje de César ‘Chino’ Huerta en los Pumas?

A pesar de que el mediocampista expresó el deseo de continuar jugando en Europa, la poca actividad de su año futbolístico en el Anderlecht le llevó a aceptar el trato con los Pumas debido al cariño que alberga por el club, según confirmaron fuentes especializadas en el tema este martes 25 de agosto.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado el fichaje de ‘Chino’ Huerta, sin embargo, Merlo señaló que el jugador estaría viajando hoy a México y presentando mañana miércoles 26 de agosto sus exámenes médicos, por lo que su anuncio oficial podría realizarse esta misma semana.

La movilización por recuperar a Huerta surge tras la lesión de Sebastián Córdova, quien tendrá que perderse el resto del Torneo de Apertura 2026 con Pumas.