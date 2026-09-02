América vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup 2026

América vs Monterrey Henry Martín se perfila como titular en la semifinal ante Rayados en la Leagues Cup 2026 (Crónica Digital y foto de Henry Martín de Mexsport)

Club América y Club de Futbol Monterrey juegan la semifinal de la Leagues Cup hoy. A continuación, te contamos dónde lo puedes ver en vivo y a qué hora inicia el partido de este miércoles 2 de septiembre de Las Águilas y Rayados.

El duelo se disputará en el Dignity Health Sports Parken de California y pone en juego el pase a la final del torneo, que será protagonizada por dos equipos de la Liga MX.

Previa y pronóstico América vs. Monterrey: semifinal de la Leagues Cup

América vuelve a unas semifinales de la Leagues Cup después de cuatro años de ausencia en esta instancia. El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega a esta instancia después de derrotar 2-0 al Columbus Crew en los Cuartos de Final y extender su buen momento en el torneo mexicano con un triunfo 2-0 sobre Puebla, resultado que representó su cuarta victoria consecutiva y le permitió afianzarse en el liderato del Apertura 2026.

Los Rayados tuvieron una fase de grupos perfecta al superar 2-1 al Inter Miami y al Nashville SC, resultados que les permitieron terminar con seis puntos y avanzar a los Cuartos de Final. En esa ronda vencieron 2-1 al Chicago Fire con goles de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.

El problema para el equipo de Matías Almeyda aparece en el torneo local. Después de avanzar en la Leagues Cup, Monterrey cayó 1-3 frente al Atlético de San Luis en casa y acumuló su tercera derrota del Apertura 2026.

En enfrentamientos oficiales disputados en instancias finales, Monterrey tiene ventaja sobre América con 10 series ganadas por ocho de las Águilas, considerando competencias como Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de la CONCACAF.

El pronóstico es de una victoria para América por una diferencia mínima.

¿A qué hora juegan América vs. Monterrey hoy?

El partido se juega hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, a las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs. Monterrey?

La semifinal de la Leagues Cup 2026 podrá seguirse en vivo mediante Apple TV. En un principio se había anunciado que se podría ver por TV abierta, pero de última hora cambiaron los planes y no se podrá ver gratis.

Alineaciones probables América vs. Monterrey

América podría iniciar con Rodolfo Cota en la portería; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres y Cristian Borja en la defensa; Erick Sánchez y Alan Cervantes en el mediocampo; mientras que Isaías Violantes, Raphael Veiga y Brian Rodríguez acompañarían a Henry Martin en el frente ofensivo.

Por Monterrey, la alineación probable contempla a Luis Cárdenas como guardameta; Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlo Salcedo y Luis Reyes en la zona defensiva; Fidel Ambriz e Iker Fimbres en el centro del campo; y Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Lucas Ocampos y Urus Djurdjevic como opciones para el ataque.