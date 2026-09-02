La remontada de Praggnanandhaa

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El Grand Chess Tour Finals 2026, disputado en el Saint Louis Chess Club del 22 al 27 de agosto, terminó con una remontada espectacular: R. Praggnanandhaa venció a Fabiano Caruana por 15-13 en la final, llevándose su primer título del circuito y un jugoso premio.

El formato de este evento —undécima edición del Tour, — reunió a los cuatro mejores jugadores de la temporada regular en un cuadro de eliminación directa: Caruana, Praggnanandhaa, Wesley So y Vincent Keymer. Cada enfrentamiento constaba de ocho partidas: dos clásicas, dos rápidas y cuatro blitz, con un sistema de puntos escalonado según el ritmo de juego.

En semifinales, Praggnanandhaa despachó a Keymer con contundencia (19-9, resolviendo la eliminatoria con partidas de sobra), mientras Caruana superó a So en un duelo más cerrado (18-12).

FINAL DE PÉLICULA

La final tuvo un guion dramático. Caruana, defensor del título, arrancó con fuerza al ganar la primera partida clásica y llegó a tomar una ventaja de seis puntos tras la segunda jornada —a solo cuatro partidas de convertirse en el primer jugador en retener el título del GCT dos años consecutivos—. Sin embargo, Praggnanandhaa dio vuelta al marcador el último día, ganando ambas partidas rápidas antes de sostener su ventaja durante la sección de blitz, para cerrar el enfrentamiento 15-13.

En el duelo por el tercer lugar, Wesley So remontó también un déficit inicial frente a Keymer, arrasando con las cuatro partidas de blitz para imponerse 18-12.

Con este resultado, Praggnanandhaa, Caruana y So aseguraron directamente su cupo en el Grand Chess Tour 2027, mientras el joven Vincent Keymer deberá buscar su clasificación por otra vía. Para Praggnanandhaa, de apenas 21 años, el triunfo confirma su ascenso sostenido entre la élite mundial tras una temporada de resultados consistentes en las tres modalidades de juego.

Praggnanandhaa – Keymer

Apertura del Alfil

1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.d3 Cc6 4.a3 g6 5.Cc3 Ag7 6.Ag5 d6 7.Cge2 h6 8.Ah4 Ae6 9.f3 Dd7 10.Dd2 Ce7 11.Axe6 fxe6 12.d4 exd4 13.Cxd4 g5 14.Af2 Cg6 15.0–0–0 a6 16.De3 Df7 17.Rb1 Cd7 18.h4 gxh4 19.Axh4 Cb6 20.Af2 0–0–0 21.Cde2 Cc4 22.Dc1 h5 23.Ae3 d5 24.Ag5 Td6 25.b3 d4 26.Ca4 De8 27.f4 e5 28.f5 Cf8 29.Cg3 Af6 30.Axf6 Txf6 31.Dg5?? (Pierde en seguida por 31...Cxa3+ 32.Ra2 Nh7 pero las negras no perciben esta jugada intermedia)

Tfh6? 32.f6 Tg6 33.Df5+ Rb8 34.Cxh5 Txg2 35.Df3

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35...Cd2+?? (De estar completamente ganadas con 35...Ne3 36.Tde1 Dc6 37.c4 Thg8 38.Cb2 Dd6 39.b4 Dc6 40.Cg7 Tg6, las negras pasan a una posición desesperada. Cabe reconocer que las complejidades son bastante difíciles de desenredar y toma tiempo entender las jugadas del ordenador)

36.Txd2 Txd2 37.Rc1 Txh5 38.Txh5 Tf2 39.Dxf2 Dxh5 40.Cc5 b6 41.Cxa6+ Rc8 42.Df1 d3 43.Dxd3 Dg5+ 44.Rb2 Dxf6 45.Cb4 Cd7 46.Dd5 Cc5 47.Cc6 Dh4 48.a4 Cxe4 49.a5 Cc5 50.b4 De4 51.Ce7+ Rb8 52.Dd8+ Rb7 53.Dc8+ Ra7 54.Dxc7+ Ra8 55.Dd8+

1–0