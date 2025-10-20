Banco Azteca refuerza compromiso con la salud femenina con la Ruta de la Prevención

En el contexto de las acciones por el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, Banco Azteca reforzó su compromiso con la salud de las mujeres. La institución bancaria realizó una nueva edición de La Ruta de la Prevención, jornadas médicas gratuitas para acercar mastografías y ultrasonidos directamente a miles de mujeres.

“Más que una campaña, se trata de una ruta de esperanza que ha transformado la vida de miles de mujeres, como la de Antonia Tony Rodríguez Flores", señaló Banco Azteca y compartió esa historia de vida:

Tony es sobreviviente de cáncer de mama y ejemplo de resiliencia. Tras 16 quimioterapias, 15 radioterapias y una cirugía, decidió no dejar que la enfermedad la venciera.

Hoy mantiene un negocio de venta de productos de segunda mano y continúa con sus revisiones médicas periódicas.

Su historia, difundida en redes por el creador de contenido Chris Esqueda, inspiró a Banco Azteca e Italika a reconocer su esfuerzo y brindarle herramientas reales para seguir avanzando: una Cuenta SOMOS con $50,000 mxn de apoyo económico y una motocicleta Italika D125 para fortalecer su movilidad e independencia.

“El Banco e Italika no ayudan a Tony; necesitamos a más personas como ella. Historias así nos recuerdan por qué apostamos por herramientas reales: salud, movilidad e inclusión financiera, que se traducen en oportunidades”, señaló José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación de Grupo Elektra.

Esa visión se alinea con el propósito de La Ruta de la Prevención: acercar la salud a quienes enfrentan más barreras para acceder a ella. Cada año, esta iniciativa de Banco Azteca instala unidades móviles y módulos en sucursales para ofrecer estudios gratuitos que permiten detectar el cáncer de mama en etapas tempranas.

El impacto se amplifica con la Cuenta SOMOS, que ha beneficiado a más de 680 mil mujeres con más de 6 millones de asistencias integrales, incluyendo chequeos médicos, orientación psicológica, asesoría legal y apoyo nutricional. Este modelo, basado en la Prosperidad Incluyente, combina inclusión financiera con bienestar real, buscando que cada mujer tenga las herramientas necesarias para cuidar de su salud y fortalecer su autonomía.

La historia de Tony se suma al espíritu de Apoyar Nos Toca, la plataforma institucional de Banco Azteca que reconoce el mérito y la resiliencia de quienes transforman su entorno. A través de esta acción y de La Ruta de la Prevención, la institución reafirma que su compromiso va más allá del sistema financiero: se trata de impulsar un movimiento en favor de la prevención, la movilidad y la vida.

Con La Ruta de la Prevención, Banco Azteca no solo promueve la detección oportuna del cáncer de mama, sino que también tiende la mano a mujeres que, como Tony, demuestran que la fuerza para cambiar su destino puede empezar con un diagnóstico, una oportunidad o un nuevo camino para avanzar.