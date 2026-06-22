Seguridad y privacidad: usar IA sin riesgos en tu organización

Gestión de documentos con IA

La promesa es tentadora: cargas un documento, haces una pregunta y en segundos obtienes la información que necesitabas. La inteligencia artificial aplicada a la gestión documental ha dejado de ser una novedad para convertirse en una necesidad operativa real. Sin embargo, detrás de esa eficiencia hay una pregunta que pocas empresas se hacen antes de firmar con un proveedor: ¿Dónde quedan mis datos?

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El problema no es la IA en sí. El problema es que muchas plataformas que prometen automatizar tu carga documental están construidas sobre infraestructuras con vacíos de seguridad importantes. Según un informe de McKinsey: menos de un tercio de las empresas han tomado medidas para reducir los riesgos de ciberseguridad al adoptar IA. Dicho de otra forma: la mayoría de las empresas no saben realmente qué hace su herramienta de IA con la información que le confían.

Esto se vuelve especialmente crítico cuando hablamos de expedientes de empleados, contratos con clientes, actas constitutivas o trámites ante el SAT y el IMSS, documentos que concentran datos personales, financieros y legales de alto valor. Subirlos a una plataforma sin verificar sus protocolos de privacidad y trazabilidad es, en la práctica, dejar la puerta entreabierta.

¿Qué debe exigirle tu empresa a cualquier solución de IA documental antes de adoptarla?

Al menos tres cosas: que opere con cifrado de nivel bancario, que garantice trazabilidad de cada interacción con los documentos, y que cumpla con la normativa local de protección de datos, en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). No todos los proveedores pueden responder afirmativamente a las tres.

Sin embargo, hay algunas plataformas mexicanas que sí han puesto la seguridad en el centro de su propuesta. Urdaten, por ejemplo, ha desarrollado su solución de gestión documental con IA bajo estándares de seguridad bancaria, incorporando privacidad y cumplimiento normativo como parte del funcionamiento nativo del sistema, no como un añadido opcional.

En este contexto, también es importante considerar los errores por falta de capacitación. Muchas empresas tratan la adopción de IA como si fuera la compra de una licencia de software: se contrata, se instala y se espera que todo fluya solo. La realidad es que implementar IA con éxito requiere estrategia y un plan claro de onboarding. Los equipos necesitan saber en qué procesos aplica la herramienta, en cuáles no, y cómo sacarle provecho sin comprometer información sensible. Cuando esa ruta no existe, los empleados desarrollan resistencia al cambio y pueden cometer errores que por desconocimiento comprometan la información. En cambio, cuando se cuenta con acompañamiento y herramientas intuitivas, los colaboradores entienden la plataforma, ven sus beneficios de primera mano y dejan de percibirla como una amenaza.

Sin lugar a duda, la eficiencia operativa que ofrece la IA vale la pena, pero no a cualquier precio. Antes de automatizar, es imprescindible trazar un plan y preguntarse: ¿quién más puede leer lo que le estoy dando a leer a la IA?