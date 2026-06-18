El Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca y México como una de las sedes del torneo, las empresas también se preparan para formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. En ese contexto, Amazon México ha apostado por una estrategia que combina comercio electrónico, entretenimiento, tecnología y experiencias para acercarse a millones de aficionados al futbol.

Para Eduardo Gómez, Head of Brand Marketing & Events de Amazon México, el futbol representa mucho más que un espectáculo deportivo. Se trata de una pasión que acompaña a los mexicanos antes, durante y después de cada partido, y que abre la puerta para generar conexiones más profundas con los consumidores.

En entrevista, Gómez habla sobre la alianza de la compañía con la Federación Mexicana de Futbol, los retos logísticos que implica una temporada de alta demanda como la Copa del Mundo y la forma en que Amazon busca integrarse a la experiencia de los aficionados a través de contenido, promociones, entregas rápidas e innovación tecnológica.

¿Por qué Amazon decidió apostar por una estrategia tan amplia alrededor de la temporada de fútbol? ¿Cuál es el objetivo principal y qué tan importante es para Amazon México?

En Amazon, siempre buscamos partir de lo que realmente les importa a nuestros clientes y si hay una pasión que une a millones de mexicanos, es el fútbol.

Entendemos que el fútbol no se vive únicamente durante los 90 minutos de un partido. Empieza mucho antes: cuando las personas buscan el jersey de su selección, organizan la reunión con amigos, compran las botanas, preparan la casa, actualizan su pantalla o siguen cada noticia y conversación alrededor del torneo. Y continúa después del silbatazo final, en cada celebración, análisis y momento compartido.

A partir de ese entendimiento nace “Entregamos Todo por el Fútbol”, una campaña integral que nace de nuestra alianza con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y está diseñada para conectar una de las mayores aficiones de los mexicanos con nuestra amplia selección de productos, experiencias exclusivas e innovación para ayudarles a vivir su pasión por el fútbol al máximo.

Esta iniciativa es especialmente relevante para Amazon México porque refleja nuestra forma de pensar: poner al cliente en el centro y encontrar nuevas maneras de estar presentes en los momentos que más le importan.

¿Cómo ha evolucionado la participación de Amazon en eventos deportivos en México?

El deporte se ha convertido en una plataforma muy importante para conectar con nuestros clientes a través de sus pasiones. En México, una de nuestras apuestas más relevantes ha sido el fútbol, a través de una alianza integral con la Federación Mexicana de Fútbol que abarca a la Selección Nacional, la Liga MX y la Liga MX Femenil.

Más allá del patrocinio, hemos desarrollado iniciativas de contenido y entretenimiento como el podcast oficial de la Liga MX y la Liga MX Femenil en colaboración con Amazon Music, así como proyectos especiales vinculados a la Selección Mexicana. También hemos acercado a los aficionados a sus equipos a través de una amplia oferta de productos oficiales disponibles en Amazon.

Lo interesante de Amazon es que podemos contribuir desde distintas áreas del negocio para acercar a los aficionados a los deportes que les apasionan. A través de Alexa, por ejemplo, hemos desarrollado experiencias para aficionados de ligas como la NBA, permitiéndoles acceder mediante comandos de voz a resultados, estadísticas e información de sus equipos favoritos. Desde AWS, colaboramos con organizaciones deportivas para aprovechar tecnologías de nube, datos e inteligencia artificial. Un ejemplo es la Fórmula 1, donde ayudamos a procesar millones de datos para generar estadísticas y predicciones en tiempo real para los aficionados. En México, hemos contribuido a impulsar la innovación del fútbol a través de la colaboración de AWS con Genius Sports para desplegar el fuera de lugar semiautomático en la Liga MX. Además, nuestra infraestructura y poder de cómputo permite que la plataforma de datos e IA GeniusIQ procese hasta 10,000 datos por cada jugador por segundo con la velocidad y confiabilidad necesarias para tomar decisiones precisas en cada jugada.

También participamos desde el entretenimiento. A nivel global, Prime Video ha ampliado significativamente su presencia en el deporte, mientras que en México hemos impulsado iniciativas que acercan a los aficionados a sus equipos y pasiones. Un ejemplo es nuestra colaboración con el Club Deportivo Guadalajara para desarrollar la experiencia de la Casa de las Chivas.

En general, buscamos que nuestra participación en el deporte vaya más allá de la visibilidad de marca y se traduzca en experiencias, contenido e innovación que aporten valor real a los aficionados.

¿Qué esperan lograr en términos de conexión con los aficionados mexicanos?

Queremos que los fans sientan que Amazon entiende cómo viven el fútbol. No todos lo hacen igual: algunos van al estadio, otros se reúnen en casa, otros siguen contenido desde el celular, otros preparan la comida o buscan productos de último momento.

Ahí es donde Amazon puede aportar valor. Por ejemplo, sabemos que recibir rápido un pedido puede cambiar por completo la experiencia de una persona. Desde nuestra perspectiva, la velocidad de entrega ya no es solo un atributo logístico, sino una expectativa clave del consumidor. De acuerdo con el estudio El Lujo del Tiempo, realizado por HarrisX para Amazon con más de 2,000 compradores en línea en México, 89% de los encuestados señala que recibir sus pedidos más rápido les brinda tranquilidad, mientras que 51% afirma sentirse apurado de manera constante en su día a día. Estos hallazgos refuerzan la importancia de desarrollar soluciones que ayuden a las personas a optimizar su tiempo y disfrutar mejor los momentos que realmente les importan.

En un día de partido, eso se vuelve muy concreto: si faltan botanas, bebidas o algún artículo para la reunión, el fan no quiere perderse el inicio del juego. Por eso opciones como Entrega en Horas, disponible en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para pedidos realizados antes de las 5:00 p.m., o Amazon Now, que permite recibir productos en minutos en ciudades seleccionadas, responden a necesidades reales de los clientes.

¿Cómo surgió la idea de crear Estadio Amazon y qué lo diferencia de una experiencia de compra tradicional?

La idea de Estadio Amazon surgió de una observación muy simple: para millones de mexicanos, el fútbol no empieza cuando rueda el balón ni termina con el silbatazo final. Alrededor de cada partido existen rituales, preparativos y momentos compartidos con amigos y familiares que forman parte de la experiencia.

Por eso quisimos crear un espacio que reuniera todo lo que un aficionado puede necesitar para vivir esa pasión en un solo lugar. Desde jerseys y artículos oficiales de la Selección Mexicana, hasta botanas, bebidas, pantallas, accesorios y productos para organizar una reunión para ver el partido. En lugar de pensar únicamente en una transacción, pensamos en cómo acompañar al fan antes, durante y después del juego.

Lo que diferencia a Estadio Amazon de una experiencia de compra tradicional es precisamente ese enfoque centrado en el aficionado. No se trata solo de encontrar productos, sino de facilitar toda la experiencia alrededor del fútbol. Además, combinamos la amplitud de selección de Amazon con beneficios como promociones temáticas, entregas rápidas para miembros Prime y soluciones de último minuto a través de Amazon Now, que puede entregar productos esenciales en tan solo 15 minutos.

¿Qué tan grande es el reto logístico durante eventos de alta demanda como el Mundial y qué papel juega Amazon Now?

El reto es grande porque la demanda cambia muy rápido. En eventos de esta magnitud se generan picos muy importantes en la demanda porque millones de personas buscan, muchas veces al mismo tiempo, productos para disfrutar cada partido: desde televisiones y electrónicos hasta botanas, bebidas y artículos de apoyo a su selección favorita.

Nuestro reto es anticiparnos a esas necesidades para garantizar una experiencia confiable y rápida para los clientes. Para lograrlo, combinamos tecnología, una sólida red logística y una planeación basada en datos que nos permite prever tendencias de compra y posicionar inventario estratégicamente.

En ese contexto, Amazon Now juega un papel clave, ya que nos permite acercar aún más los productos que los clientes necesitan y recibirlos en cuestión de minutos. Sabemos que la emoción del fútbol muchas veces se vive en el momento, y Amazon Now ayuda a que los aficionados puedan encontrar lo que buscan y tenerlo justo cuando lo necesitan para no perderse ni un minuto de la acción.

¿Qué representa para Amazon convertirse en patrocinador oficial de la Selección Mexicana?

Representa la oportunidad de acercarnos a una de las pasiones más importantes de México desde un rol útil y cercano. Nuestra alianza con la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional de México forma parte de una estrategia integral de largo plazo para conectar con los fans en un momento culturalmente muy relevante para el país.

Más que verlo únicamente como una inversión publicitaria, lo vemos como una plataforma para estar presentes en los momentos que importan para nuestros clientes. A través de “Entregamos Todo por el Fut”, Estadio Amazon, Cancha de Promos, Prime, Amazon Music, Alexa, Prime Video con ViX y Sonrisa Ganadora, buscamos acompañar a los fans antes, durante y después del partido.

El retorno esperado no está solo en visibilidad. También está en fortalecer la preferencia de marca, generar cercanía con los clientes, impulsar tráfico hacia Amazon.com.mx y demostrar cómo Amazon puede hacer más fácil, accesible y disfrutable la experiencia alrededor del fútbol.

¿Qué porcentaje corresponde a inversión monetaria y qué parte a productos, campañas o experiencias de marca?

Por temas de confidencialidad, no compartimos detalles financieros del acuerdo ni desgloses de inversión. Lo que sí podemos decir es que estamos honrados de tener esta alianza estratégica con la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional de México.

La alianza permite que Amazon México active desde distintos frentes: comunicación, experiencias para fans, disponibilidad de productos oficiales, promociones, contenido, tecnología, música, entretenimiento y beneficios dentro de Amazon.com.mx. Para nosotros, eso es lo más importante: construir una presencia útil y relevante para los clientes, no limitar el patrocinio a una presencia de marca tradicional.

¿Cómo se refleja esta alianza en la experiencia de los consumidores?

Se refleja en acciones concretas. En Estadio Amazon, los fans pueden encontrar productos oficiales y artículos de temporada; en Cancha de Promos, ofertas relacionadas con el momento; con Prime, beneficios de entrega y entretenimiento; con Amazon Music, canciones, playlists y podcasts; con Alexa, experiencias de voz vinculadas a la Selección; y con Prime Video con ViX, más opciones para seguir contenido del torneo.

También se refleja en la operación: usamos tecnología y logística para anticipar necesidades, acercar inventario y ofrecer opciones de entrega rápidas y flexibles. Al final, la alianza vive en la experiencia del consumidor, no solo en un logo.

¿Planean desarrollar más iniciativas junto a la Selección durante los próximos años?

No podemos revelar planes futuros en este momento, pero esta alianza está construida con una visión de largo plazo y siempre responderá a las necesidades de nuestros clientes y de los aficionados.

Lo que sí podemos decir es que seguiremos escuchando a los fans, entendiendo cómo viven el fútbol y buscando formas relevantes de acompañarlos con productos, contenido, promociones, tecnología y experiencias que hagan más fácil y emocionante vivir esta pasión.

¿Por qué eligieron a Grupo Frontera para interpretar el tema oficial de la Selección?

Grupo Frontera conecta de forma auténtica con la emoción, el orgullo y la energía colectiva con la que millones de personas viven el fútbol en México. Su capacidad para unir generaciones y conectar con audiencias dentro y fuera del país los convirtió en la voz ideal para interpretar “Un Solo Corazón (Amazon Music Original)”, la canción oficial de la Selección Nacional de México.

Esta colaboración también refleja cómo Amazon Music y la Federación Mexicana de Fútbol buscan acercar la música y el fútbol a la afición a través de contenido original y experiencias que acompañan a los fans antes, durante y después del partido. Además de “Un Solo Corazón (Amazon Music Original)”, Amazon Music ha desarrollado iniciativas como “Entregando Todo”, de Edén Muñoz; la playlist oficial “Entregamos Todo por el Fut”, curada por jugadores de la Selección Nacional de México; y el podcast “Entregamos Más que Fut”, que acerca a los aficionados a las historias y personalidades detrás del fútbol mexicano. La música es una parte esencial de cómo se vive el fútbol. Está presente en la previa, en los rituales que acompañan cada partido y en las celebraciones que permanecen mucho después del silbatazo final. Por eso, para Amazon Music, esta colaboración representa una forma auténtica de conectar a los aficionados con una de sus mayores pasiones.

¿Qué representa para Amazon México el Mundial de 2026?

Representa una temporada histórica y una oportunidad para demostrar cómo Amazon puede estar presente en los momentos que importan para los mexicanos. México será una de las sedes del torneo, lo que genera un entusiasmo único y lo convierte en algo que va más allá del deporte: es cultura, convivencia, orgullo e identidad.

Para Amazon México, no se trata solo de una coyuntura deportiva ni de una temporada comercial. Es una oportunidad para escuchar a los fans, aprender de sus hábitos y responder con innovación, logística, contenido, entretenimiento, promociones y experiencias.

“Entregamos Todo por el Fut” resume bien esa intención: así como los fans entregan tiempo, emoción y energía para apoyar a su equipo, Amazon quiere entregar todo para ayudarlos a disfrutar esa pasión de la mejor manera.

Entrega en horas es la nueva opción de Amazon para recibir pedidos de forma más rápida y conveniente en México, pensada para darle al cliente mayor control sobre el horario de entrega y adaptarse mejor a su rutina. El servicio permite recibir productos en cuestión de horas el mismo día o elegir Morning Delivery para recibirlos al día siguiente por la mañana. Arranca en CDMX, Monterrey y Guadalajara; además, es gratuito para miembros Prime en compras mayores de 199MXN.