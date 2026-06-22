Métodos oficiales para saber cómo localizar mi afore

Afore

Cuando planeas tu futuro financiero, una pregunta fundamental surge: cómo localizar mi Afore, y conocer dónde están tus recursos para el retiro. Este proceso es más sencillo de lo que imaginas y puede realizarse desde la comodidad de tu hogar.

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Entender los métodos de cómo se localiza tu Afore te permitirá tomar el control de tu ahorro y verificar que tu cuenta esté activa y generando rendimientos. Existen tres formas oficiales avaladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que facilitan esta consulta de manera gratuita y segura. ¡Conocelas en esta nota!

¿Cómo localizar mi Afore por Internet?

El servicio AforeWeb permite consultar la administradora en la que estás registrado de forma inmediata. Puedes buscar por CURP o NSS, capturando el que hayas seleccionado junto con tu correo electrónico.

Después de llenar el formulario y dar clic en “Continuar”, recibirás un correo electrónico con el nombre de la Afore que administra tu cuenta. Este método está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, aunque solo puedes realizar una consulta diaria.

El proceso es completamente gratuito y no requiere desplazamientos físicos. Para iniciar el trámite deberás ingresar el Número de Seguridad Social (NSS) o la CURP y, posteriormente, el correo electrónico, dando clic en “Siguiente” para que la información se envíe directamente a la cuenta proporcionada.

Localizar en qué Afore estoy mediante app

Puedes localizar qué Afore maneja tus recursos desde AforeMóvil: descarga la aplicación en tu teléfono (Android, iOS, HarmonyOS), solo necesitas tu CURP, correo electrónico y número celular. Esta herramienta digital te brinda acceso inmediato a tu información financiera.

La app ofrece ventajas adicionales más allá de la localización. Puedes validar CURP e iniciar sesión, entrar a Mi cuenta y seleccionar Solicitud de documentos, para después seleccionar Estado de Cuenta y Enviar. Esto te permite gestionar múltiples trámites desde un solo dispositivo.

Una vez registrado en la aplicación, tendrás acceso permanente a tu información. Podrás consultar saldos, rendimientos y realizar aportaciones voluntarias sin necesidad de acudir a sucursales físicas o esperar horarios específicos de atención.

Afore

Cómo localizar en qué Afore estoy por teléfono

Llamar al Centro de Atención Telefónica SARTEL al 55 1328 5000 (sin costo a nivel nacional) es otra alternativa efectiva. Digita la opción 2 del menú principal para localización de Cuentas Individuales, después la opción 1 del submenú para localización de Cuentas Individuales de Trabajadores que cotizan o cotizaron al IMSS.

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Digita el NSS, compuesto de 11 dígitos, seguido de la tecla numeral (#). La grabación te indicará si existe una Cuenta Individual y qué administradora la maneja, proporcionando también los teléfonos de atención al público.

El horario del servicio para localización de Cuentas Individuales es de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas y sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas. Este método resulta ideal para quienes prefieren la atención telefónica o tienen dificultades con plataformas digitales.

Documentos necesarios para checar Afore

Antes de iniciar cualquier consulta, asegúrate de tener la información correcta a la mano. Necesitarás el Número de Seguro Social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si cotizas para este instituto, o la Clave Única de Registro de Población (CURP) si cotizas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Estos datos pueden encontrarse en tus talones de pago o documentos emitidos por los institutos de seguridad social. Si no recuerdas tu CURP, puedes consultarla en la página de RENAPO, mientras que el NSS aparece en tu credencial del IMSS o documentos laborales.

Qué hacer si no encuentras tu cuenta

Si con los datos proporcionados no existe una cuenta individual en el Sistema de Ahorro para el Retiro y deseas localizar una cuenta IMSS y nunca has solicitado el Registro en una Afore, es recomendable realizar la consulta sólo con el NSS.

Si deseas localizar una cuenta ISSSTE y nunca has cotizado para el IMSS, solo es necesario proporcionar la CURP. En caso de que el sistema no arroje resultados, verifica que los datos ingresados sean correctos.

Si el NSS o CURP proporcionado no es encontrado y el sistema no arroja ningún motivo de error o rechazo de localización, es recomendable que verifiques si el dato que estás ingresando es correcto o acudas al Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación del IMSS que por domicilio te corresponda.

Beneficios de conocer tu administradora

Localizar tu Afore es el primer paso para conocer tu ahorro para el retiro y no dejarlo al azar. Una vez identificada tu administradora, podrás acceder a múltiples beneficios y servicios diseñados para fortalecer tu patrimonio futuro.

Conocer dónde están tus recursos te permite comparar rendimientos entre diferentes opciones del mercado. Algunas administradoras ofrecen mejores indicadores de rendimiento neto, lo cual impacta directamente en el monto final que recibirás al momento de tu retiro.

Además, podrás solicitar tu estado de cuenta, realizar aportaciones voluntarias y mantener actualizados tus datos personales. Este control activo sobre tu cuenta individual marca una diferencia significativa en la construcción de tu seguridad financiera a largo plazo.

Afore

Saber cómo localizar mi Afore representa un paso fundamental en la administración de tu futuro financiero. Los tres métodos oficiales —Internet, aplicación móvil y teléfono— están diseñados para brindarte acceso rápido y seguro a esta información vital. Cada opción se adapta a diferentes necesidades y preferencias tecnológicas.