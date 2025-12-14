Hervey Arteaga recibe reconocimiento en los Reed Latino 2025

El mexicano Hervey Arteaga, fundador de Neurohipercubo, fue reconocido con el Reed Latino 2025 al Mejor Trabajo de Investigación Sociodemoscópica a través de Nuevas Tecnologías.

Reed Latino entrega este galardón como uno de los reconocimientos más importante de la comunicación política en Iberoamérica. Arteaga fue premiado por el impacto de Neuropolls, una tecnología propia basada en neurociencia e inteligencia artificial que analiza opiniones, percepciones y emociones mediante recolección sistemática de datos, ofreciendo información precisa y representativa para una toma de decisiones rigurosa y fundamentada.

Los premios Reed Latino 2025 se entregaron este año en la hermosa ciudad de Antigua, Guatemala, consolidándose como la máxima distinción para los profesionales que impulsan innovación y resultados estratégicos en la comunicación política, un área que ha tenido innovaciones notables en los últimos años, los mismos en que la masividad de la comunicación política ha sido espectacular.

En esta edición se reconoció el valor metodológico de Neurohipercubo, cuyo enfoque va más allá de lo que la ciudadanía dice: revela lo que realmente piensa, siente y cómo decide.

Neuropolls fue implementado en 17 estados de México, donde buscó identificar actores clave, redes de influencia, riesgos, focos de polarización y oportunidades narrativas y territoriales con alto potencial de impacto. También proyectó escenarios de reacción ciudadana y diseñó trayectorias estratégicas que optimizan decisiones en contextos de alta incertidumbre. El sistema generó más de 27,000 reportes y alcanzó 47,031,424 impactos ciudadanos, estableciendo un nuevo estándar en el análisis multidimensional de contextos políticos y sociales.

Arteaga, analista

Además, Neuropolls introdujo un cambio profundo en la investigación político-electoral al integrar un estudio individual en un entorno controlado mediante herramientas neurocientíficas, donde se se exponen estímulos predeterminados para medir percepciones, emociones y patrones de decisión. Los datos obtenidos se triangulan mediante respuestas explícitas, reacciones neurofisiológicas y métricas cognitivas, ofreciendo una lectura integral del comportamiento político.

Esta metodología permitió identificar emociones profundas que influyen en la toma de decisiones, interpretar con precisión las reacciones a mensajes de campaña, segmentar perfiles del electorado a partir de su comportamiento emocional y anticipar escenarios derivados de cambios afectivos previos a la intención de voto. La herramienta redujo la incertidumbre estratégica, elevó la precisión de las proyecciones y facilitó el diseño de campañas alineadas con el entorno emocional del votante.

Hervey Arteaga es un profesional especializado en el estudio de la mente y el comportamiento humano a través de herramientas neurocientíficas. Es Máster en Neuromarketing con especialidad en ideas de alto valor predictivo, y cuenta con posgrados en Economía Conductual, Marketing Político, Comunicación Política y Marketing de la Imagen. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios, entre ellos: Consultor Revelación del Año, Tecnología Aplicada en Campañas Electorales, Mejor Trabajo de Investigación Cualitativa en Compol, Excelencia en Investigación/Encuestas y Psicología/Neurología Aplicada a la Política entre otros.

Con este reconocimiento, Neurohipercubo reafirma su liderazgo en la aplicación de la neurociencia al ámbito político, demostrando que comprender cómo siente, reacciona y decide la ciudadanía no solo mejora la lectura del contexto, sino que fortalece la democracia al permitir estrategias construidas desde la mente y las emociones de las personas.