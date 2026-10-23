Día del Médico: México enfrenta brechas en talento y tecnología ante una atención cada vez más especializada

México enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad de atención médica en un contexto de creciente demanda de servicios de salud, avances tecnológicos y tratamientos cada vez más especializados.

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La disponibilidad de profesionales y el acceso a herramientas de diagnóstico son dos de las áreas en las que el país mantiene diferencias importantes frente a otras economías.

De acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México cuenta con 2.7 médicos en ejercicio por cada mil habitantes, por debajo del promedio de 3.9 registrado entre los países miembros.

Esta diferencia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la formación, actualización y disponibilidad del talento médico en el país.

Día del Médico. El país registra 2.7 médicos por cada mil habitantes.

A ello se suma el reto de incorporar tecnologías diagnósticas y terapéuticas cada vez más avanzadas, procurando que su adopción esté acompañada de capacitación especializada, protocolos clínicos y un uso adecuado de los recursos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad, seguridad y resultados de la atención médica.

“Hoy los profesionales de la salud necesitan mantenerse en actualización continua, trabajar con tecnologías cada vez más avanzadas y responder a pacientes que requieren una atención más especializada.

El desafío es aprovechar esta evolución sin perder el componente humano que está en el centro de la relación entre el médico y el paciente”, señaló Roberto Bonilla de la Garza, director general corporativo de Grupo Hospitalario San Ángel Inn.

La incorporación de nuevas tecnologías está modificando la práctica médica en áreas como diagnóstico, cirugía y monitoreo de pacientes. Sin embargo, su aprovechamiento también requiere capacitación permanente, coordinación entre especialidades y criterios clínicos que permitan integrar estas herramientas de manera adecuada en los procesos de atención.

La importancia de fortalecer tanto la disponibilidad de profesionales como las condiciones para ejercer la medicina, particularmente ante una población requiere atención oportuna, diagnósticos precisos y tratamientos cada vez más especializados.

En este contexto, Grupo Hospitalario DSAI Dalinde - San Ángel Inn cuenta con más de 2 mil 500 médicos y especialistas que atienden en más de 1100 consultorios en la Ciudad de México y su área metropolitana.

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En sus unidades hospitalarias, desarrolla diferentes programas de capacitación y actualización profesional donde dispone de tecnologías médicas que contribuyen a fortalecer los procesos de diagnóstico, tratamiento y atención de los pacientes.

“La tecnología permite ampliar las posibilidades de atención, pero su verdadero valor depende de la preparación de quienes la utilizan. Para las instituciones hospitalarias, el reto es generar condiciones que permitan a los médicos seguir desarrollándose y contar con herramientas que respalden su práctica profesional”, agregó Bonilla de la Garza.

En el marco del Día del Médico, especialistas del sector hospitalario coinciden en que el fortalecimiento de la medicina en México requiere una visión que combine disponibilidad de talento, formación continua, innovación tecnológica y atención centrada en las personas, especialmente ante los desafíos que plantea la evolución de las necesidades de salud de la población.