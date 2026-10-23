Huehuentones: tradición dancística oaxaqueña para las ánimas

En el municipio de Santa María Chilchotla, en el corazón de la Sierra Mazateca en Oaxaca, se mantiene viva una de las tradiciones más vibrantes del estado: el mítico regreso de los Huehuentones, la gran festividad del Día de Muertos.
Mediante una ceremonia en los cementerios y un ritual previo, las personas que viven en la región de la Cañada se congregan para invocar a los muertos a través de bailes, y al compás del violín, el tambor y la vihuela. Hombres, mujeres y niños ataviados con ropa de manta, máscaras de madera y sombreros de bejuco inician el primer recorrido hacia el panteón comunitario, punto de partida al que acuden a pedir permiso y recoger a las ánimas para guiarlas de vuelta al mundo de los vivos, posteriormente son recibidos por las familias para bailar, compartir y convivir fraternalmente.
Prestar el cuerpo para el reencuentro
En la cosmovisión mazateca, encarnar a un Huehuentón implica un acto de entrega espiritual: las personas que se caracterizan prestan sus cuerpos físicos para que los espíritus de las personas fallecidas puedan volver a este mundo, abrazar a sus familias y celebrar la vida una vez más.
Mientras tanto, en cada hogar las familias preparan con esmero ofrendas llenas de flores, frutas, platillos tradicionales y bebidas para agasajar a sus visitantes ilustres y a los invitados del pueblo.
Más que una festividad, la S’ui K’ien (Día de Muertos) es memoria y una demostración viva de que los lazos de afecto con quienes ya no están trascienden los límites del tiempo que se siguen trasmitiendo de generación en generación.
Origen y significado
A los Huehuentones se les llama ch’a so h’o en mazateco (la gente del ombligo) y su nombre común proviene del náhuatl huehue (viejito), ya que representan las almas de los ancestros difuntos.
La fiesta de los muertos
Esta celebración se desarrolla durante 10 días a partir del 27 de octubre.