Cómo las clases particulares están revolucionando el aprendizaje de inglés

Hoy, hablar inglés no es una ventaja, es el requisito para competir profesionalmente. El boom es buscar las clases de inglés para adultos que permitan aprenderlo de una forma moderna y alejada de lo tradicional (con su método único para todos).

No obstante, con la llegada de las plataformas de aprendizaje virtuales, se puede tener una serie de beneficios que los métodos convencionales no logran superar al 100%. Así, se puede evitar la frustración, el abandono temprano y maximizar el aprendizaje.

Uno de los problemas más comunes de los cursos masivos es su enfoque estandarizado. Básicamente, los estudiantes son tratados por igual, algo que no permite ver con claridad los objetivos individuales. Y esto ralentiza su progreso general.

La aparición de un profesor particular deja de lado este paradigma. Gracias a eso, el plan de estudios empieza a girar en torno al estudiante y sus metas, no a un libro de texto.

Aquí la flexibilidad también es una prioridad. Por eso, estas plataformas se ajustan a cada usuario, eliminando el principal motivo por el que la mayoría de los adultos abandonan.

Es por eso que aprender a un ritmo propio y flexible ya deja de ser un lujo en los cursos de inglés. Más bien, es una táctica inviable para aprender un nuevo idioma combinando la rutina diaria de cada estudiante con las lecciones dictadas en la plataforma.

Las plataformas de aprendizaje de idiomas colaboran con el entendimiento de ciertos matices culturales, al igual que expresiones idiomáticas y otros aspectos que van más allá de la simple gramática. Este es otro punto a favor, ya que los estudiantes se preparan para una comunicación efectiva en entornos reales y todo se aprende de manera remota. Por eso, el inglés puede cambiar la vida de las personas.

Un punto importante a resaltar es que aprender con un profesor nativo puede ofrecer una experiencia inmersiva. Asimismo, el tutor es capaz de hacer las correcciones necesarias para que los estudiantes aprendan sobre la marcha, por ejemplo, entonar correctamente el idioma y adoptar un acento más natural.

Estos cursos de inglés para todas las edades se convierten en un puente cultural. Se aprende sobre el humor y las formalidades que los libros de texto a menudo omiten, pero que son vitales.

Algo importante es que la tecnología actual facilita el acceso en términos globales. Por eso, los estudiantes se pueden comunicar entre sí de forma remota, sin necesidad de estar todos en una oficina o aula de clases.

No existe nada mejor que una correcta relación profesor-alumno. Para ello, las plataformas educativas digitales ofrecen la posibilidad de democratizar el acceso a tutores calificados capaces de dar enseñanzas personalizadas. Además, una ventaja adicional es que conectan a miles de profesionales con alumnos en todo el territorio nacional (o de otros países).

Debido a esto, el estudiante puede filtrar perfiles por experiencia, especialidad y valoraciones. De esa forma, pueden encontrar un mentor o un estilo de enseñanza que vaya con los objetivos propios de cada usuario.

Por ejemplo, una plataforma ofrece una primera clase gratuita para comprobar el estilo de enseñanza y ver si combina con la rutina del posible estudiante. Así, se puede aprovechar esta sesión de pruebas para evaluar la conexión entre ambas partes.

El modelo de aprendizaje de idiomas otorga el control completo al estudio. No es para menos, ya que el usuario será capaz de elegir a su profesor y tener un horario flexible que empodere su proceso de aprendizaje. En este caso, el éxito dependerá al 100% de cada usuario.

Este enfoque flexible no se limita a los adultos. El sistema permite encontrar tutores especializados para niños y jóvenes, adaptándose a las necesidades de aprendizaje de toda la familia.

Además, el modelo se expande más allá del inglés. Plataformas como Superprof ofrecen más de tres mil materias, desde música y arte hasta programación avanzada o apoyo escolar especializado.

Esto significa que se pueda desarrollar un ecosistema de conocimiento de fácil accesibilidad. El aprendizaje no estaría confinado a una institución a la cual el estudiante deba asistir a diario, sino que pasa a ser un recurso on-demand al que se puede acceder tras cumplir con los requisitos de la plataforma.

La era de la educación convencional ha cambiado su paradigma hacia un modelo más flexible. De esta manera, se tiene acceso directo a expertos con nuevas estrategias de aprendizaje que pueden abordar, con éxito, el entendimiento y comprensión del idioma inglés.

Gracias a esta modalidad, los estudiantes tienen como ventaja la accesibilidad desde casi cualquier lugar, con solo tener acceso a Internet con una velocidad decente. Asimismo, obtienen flexibilidad para combinar el aprendizaje con actividades personales durante toda la semana. Básicamente, es posible aprender con todas estas facilidades si se mantiene la constancia y la disciplina a lo largo del proceso.