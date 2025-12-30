DarkStore (GEORGE_MALETS)

¿Qué son las DarkStores y para qué sirven?

En palabras simples son almacenamientos para todos los establecimientos que generalmente operan de manera online.

Estos se encuentran en almacenes logísticos o en bodegas que están divididos por tipo de productos y en rack’s para facilitar su carga y descarga.

De esta manera, almacenes como Amazon, Mercado Libre o Buscalibre se considera centros logísticos que se encargan de enviar productos por medio de transporte desde el día de su pedido.

“Como tal, no hay tiendas físicas para atender, por así decir, solo la demanda de de los clientes; pero sí hay todo un complejo y toda una operación donde hay una intervención humana y logística para llevar a cabo la entrega de los productos, en este caso de los libros al cliente final”, de acuerdo con Andrés Baldrich de Buscalibre.

¿Y para qué sirven estas DarkStore?

Estos centros logísticos, podrían ayudar a todos los micro y medianas empresas para que quienes no tengan dónde almacenar sus productos y/o evitar robos o desafíos climáticos, ya que se encuentran en lugares seguros para evitar daños a sus productos.

¿Qué se puede encontrar en una DarkStore?

Básicamente hay de todo, desde libros, artículos deportivos, productos para diversos mercados y hasta artículos para el hogar. Andrés Baldrich, destacó la importancia de una darkstore radica la eficiencia para mejorar los tiempos de entrega y ofrecer un valor agregado a los clientes.