La Importancia de los Avatares de IA en el Entrenamiento de Aviación y las Campañas de Educación de Pasajeros

Avatares de IA

Las configuraciones de alto riesgo son características de la industria de la aviación. Por lo tanto, la seguridad, la precisión y la eficiencia son componentes esenciales de esta industria. Los errores en la entrega de mensajes pueden tener graves consecuencias, por lo que todos los aspectos de la aviación (entrenamiento de pilotos, entrenamiento de azafatas, comunicación de pasajeros) deben estar desprovistos de errores. Los métodos estándar utilizados en la formación (manuales y videos instructivos) no son muy efectivos para la retención a largo plazo por parte de la audiencia debido a lo mal que realmente comunican a con su audiencia.

La introducción de los avatares de IA ofrece una nueva forma de proporcionar información a la industria de la aviación al cambiar la forma en que se comunican con sus clientes y empleados. Pippit, a través de su sitio web, puede proporcionar múltiples asistentes virtuales para academias de aviación y aerolíneas para proporcionar capacitación detallada a su personal sobre Procesos y Procedimientos de Seguridad y ayudar a proporcionar información oportuna a los pasajeros de una manera nueva. Cuando se combina con un rápido generador de video IA, la industria de la aviación podrá producir contenido de video de alta calidad de forma rápida y sencilla.El propósito de este artículo es ilustrar las muchas formas en que se utilizan los avatares de IA en el entrenamiento de aviación y cómo se pueden usar los avatares de IA para educar a los pasajeros a través del uso de campañas de marketing.

¿Por qué es importante la claridad y el compromiso de la comunicación en relación con la aviación?

Haciendo que la información confusa o compleja sea más fácil de entender

Algunos procedimientos de seguridad y cómo funcionan los sistemas de la aeronave, así como los procedimientos de emergencia en la aeronave, pueden ser difíciles de entender para los estudiantes solo a través del material de lectura. Los avatares de IA pueden ayudar a hacerlos más comprensibles.

Promover una mejor memorabilidad de detalles cruciales

La información de aprendizaje entregada consistentemente por un mismo instructor virtual aumenta las posibilidades de que se recuerden mejor piezas importantes de información.

Convirtiendo la formación en seguridad en un proceso interactivo

El entrenamiento en aviación tiende a involucrar el estudio monótono de manuales y otras formas estáticas de comunicación. El uso de avatares de IA puede revolucionarlo por completo.

Creando escenarios realistas

Los avatares de IA pueden mostrar a los miembros de la tripulación cómo se llevan a cabo situaciones de emergencia, embarque / desembarque y procedimientos de servicio de vuelo en circunstancias específicas.

Mitigando la fatiga del entrenamiento

El uso de elementos visuales alivia las cargas cognitivas, lo que permite a los alumnos permanecer atentos incluso durante una instrucción extensa.

Mejorar la educación de los pasajeros antes del despegue

Los pasajeros tienden a ser aprensivos como resultado de la falta de información sobre los procesos en un avión. La solución podría ser proporcionada por el uso de avatares de IA.

Dar instrucciones de seguridad visualmente

En contraste con las instrucciones de seguridad generales, que implican solo una explicación verbal, el avatar demostraría visualmente cómo ponerse el cinturón de seguridad, abrir la máscara de oxígeno y evacuar.

Asistiendo a pasajeros de todas las naciones

Con la ayuda de avatares comunicándose en diferentes idiomas, los pasajeros internacionales pueden recibir información en su propia lengua.

Establecer coherencia en la comunicación relacionada con la aviación

Es importante transmitir el mensaje de manera consistente ya que los pasajeros y las tripulaciones necesitan conocer las mismas reglas y requisitos.

Creación de programas de entrenamiento estándar para protocolos de seguridad

Los avatares ayudarán a proporcionar los mismos protocolos de seguridad independientemente de la región, aerolínea y ubicación del centro de entrenamiento.

Promover el profesionalismo de la marca a través del diseño de avatar

Haz que tu entrenamiento de aviación sea realista con El proceso de creación de avatar de IA de Pippit

Habiendo discutido el impacto, procedamos a ver cómo el personal de aviación puede desarrollar avatares de entrenamiento basados en IA a través de Pippit.

Paso 1: Selecciona tu avatar de IA

Inicia sesión en Pippit y abre el menú para localizar la sección “Generador de vídeo”. Para seleccionar fácilmente los mejores avatares de IA para su uso, visita la página “Avatares” en la sección de herramientas populares. Filtra los avatares según el género, la edad, las escenas y muchas otras categorías. Además, tenga en cuenta que los avatares de IA de personajes se pueden integrar según los enlaces de productos y las cargas de medios. Es posible modificar el avatar, la voz y el guión en Configuración o editar los detalles más tarde después de generar el video.

Personaliza el avatar de la secuencia de comandos según los ajustes especificados en la herramienta del generador de vídeo.

Paso 2: Incluya la narración

Después de seleccionar el avatar de su elección, haga clic en “Editar guión” para ajustar la sincronización del guión con el avatar seleccionado. Ajuste el idioma y el texto del guión después de configurar “Idioma” y “Estilo de título” a continuación. Después de hacer clic en “Editar más”, una amplia gama de opciones de voz preseleccionadas estará disponible en la sección “Audio” de la barra de menú.

Elige el tipo de voz que corresponderá al propósito previsto del video. Modifica el aspecto y el marco de los personajes diseñados utilizando la mejor tecnología de IA en “Configuración”, donde puedes hacer clic en “Avatares” e incluso aprovechar la IA de personajes para mejorar la interacción entre personajes.

Paso 3: Exportar y compartir

Después de terminar el proyecto y estar satisfecho con con el resultado, vaya a “Exportar” en la esquina superior derecha de la pantalla. Elija la resolución de video deseada (por ejemplo, 1080p, 4K) y el formato de video (MP4 y otros), y modifique la relación de aspecto del video de acuerdo con la plataforma en la que desea publicarlo (por ejemplo, 9: 16 para Instagram Reels o TikTok).

Finalmente, tienes la opción de guardar tu video o publicarlo de inmediato en redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o tu sitio web, mientras usas Character AI para obtener el máximo alcance y compromiso con con la ayuda de la mejor IA.

Funciones clave que facilitan el entrenamiento efectivo de la aviación con la ayuda de los avatares de IA

La mayor fortaleza de Pippit es el hecho de que la organización crear avatar contenido que es profesional, estructurado, convincente y útil tanto en la formación para la aviación como en la educación de los pasajeros. El uso de tales avatares en lugar de videos o manuales de entrenamiento convencionales asegura que el contenido de entrenamiento entregado por las aerolíneas sea consistente y efectivo.

Los beneficios clave incluyen:

Habilidad para crear avatares de aspecto realista

Voces en varios idiomas

Capacidad de sincronización de labios

Integración de escenarios y scripts

Consistencia en los mensajes de marca y seguridad

Rápido desarrollo de contenido actualizado

Facilidad de distribución a través de plataformas de entrenamiento

Escalabilidad en la producción de videos

Esto garantiza que todos los miembros de un equipo de aviación, así como sus pasajeros, reciban la información correcta a través de la formación y la educación.

Entrenamiento de aviación para mañana con

Con el tiempo, el entrenamiento y el aprendizaje de la aviación se están digitalizando cada vez más y son más interactivos. Esto significa que la avanzada tecnología de video de IA, como Seedance 2,0, puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo de una instrucción superior.

Para las compañías aéreas y los centros de formación, se traducirá en un mayor compromiso, procesos de incorporación rápidos y una comunicación de seguridad eficiente.

Revolucionar la comunicación de la aviación con Pippit

Los avatares basados en inteligencia artificial ya no son un futuro lejano, se han convertido en una de las tecnologías imprescindibles para el entrenamiento de la aviación y la educación de los pasajeros. Brindando asistencia para hacer que los mensajes complicados sean más claros y cautivadores, contribuyen a mejorar la conciencia y la eficiencia dentro de la industria.

Usando Pippit, las compañías de aviación podrán desarrollar guías virtuales profesionales que educarán, informarán y tranquilizarán a los empleados y pasajeros. Ya sea que necesite asistencia con una demostración de seguridad o educación de pasajeros durante el vuelo, un avatar puede ayudar a entregar la información necesaria.

Comience a usar Pippit ahora y aproveche los avatares de IA para sus proyectos de aviación.