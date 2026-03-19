Día de la Felicidad: cuidar el bienestar emocional puede prevenir enfermedades físicas

.. La actividad física regular reduce síntomas de depresión y ansiedad y mejora el bienestar general.Imagen: IA/Copilot

En el marco del Día Internacional de la Felicidad, que reconoce el bienestar como un objetivo universal, Bupa México recuerda que la salud emocional es clave para prevenir enfermedades físicas y fortalecer la salud integral.

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Bienestar emocional como prevención

En México, 3.6 millones de adultos padecen depresión, condición que no solo afecta el estado de ánimo, sino que también se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatía y evento vascular cerebral. La evidencia muestra que cuidar el bienestar emocional —a través de descanso adecuado, vínculos sanos, manejo del estrés y actividad física regular— impacta directamente en la salud física y en la calidad de vida.

Acciones simples con gran impacto

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la actividad física reduce síntomas de depresión y ansiedad, mientras que hábitos como proteger el sueño, practicar técnicas de respiración y pedir ayuda profesional cuando es necesario, son acciones simples pero poderosas para sostener el bienestar emocional.

Bupa México comparte cinco recomendaciones prácticas: realizar un chequeo emocional diario, practicar respiración consciente, moverse de manera constante, cuidar los patrones de sueño y buscar apoyo profesional. Estas acciones, además de fortalecer la salud mental, ayudan a prevenir enfermedades físicas y promueven un estilo de vida más equilibrado.

Cuidar la felicidad todo el año

El bienestar emocional no debe verse como un extra, sino como parte esencial del cuidado preventivo y de la salud integral. Conmemoraciones como el Día de la Felicidad son una oportunidad para recordar que la salud mental se cuida todos los días, un paso a la vez, para toda la vida.