CIMA fortalece su compromiso social con segunda jornada anual de donación de sangre

La empresa CIMA llevó a cabo su segunda jornada anual de donación de sangre en sus instalaciones, iniciativa que reunió a colaboradores como donadores voluntarios y permitió recolectar unidades aptas para transfusión que serán destinadas a hospitales públicos del estado, esto como parte de sus acciones de responsabilidad social y compromiso con la comunidad.

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CIMA es una empresa mexicana que impulsa soluciones en sectores estratégicos como alimentos, salud, educación, tecnología, seguridad y retail. Con una visión de crecimiento responsable y compromiso social, la empresa trabaja para generar valor e impacto positivo en las comunidades donde tiene presencia.

La donación de sangre salva vidas.

La actividad se realizó en coordinación con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Chihuahua, organismo encargado de acompañar el proceso y garantizar que las donaciones se integren de manera segura al sistema de salud pública para beneficiar a pacientes que requieren este recurso.

Más allá del número de unidades recolectadas, el impacto de la jornada radica en las vidas que pueden ser beneficiadas. De acuerdo con especialistas, cada unidad de sangre tiene el potencial de ayudar hasta a tres pacientes, ya sea en situaciones de emergencia médica, intervenciones quirúrgicas o tratamientos especializados.

Con esta iniciativa, la empresa busca impulsar la cultura de la donación voluntaria y altruista, una práctica que aún enfrenta retos para consolidarse como un hábito permanente entre la población mexicana.

“Ver a tantos colaboradores sumarse de manera voluntaria es lo más valioso de esta jornada. Detrás de cada donación hay alguien que la necesita, y esa cercanía es la que buscamos fomentar”, señaló Teddy Martínez, director general de CIMA. “Por eso nos comprometimos a hacerla cada año; el verdadero impacto está en mantenerla en el tiempo”.

La realización de esta segunda edición representa un paso importante en la consolidación de la campaña. Este esfuerzo también fue reconocido recientemente por la Secretaría de Salud del Estado, a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), durante un evento conmemorativo por el Día Mundial del Donante de Sangre, donde CIMA formó parte de las instituciones distinguidas por su apoyo a la promoción de la donación voluntaria y altruista.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a empresas, organismos e instituciones que han contribuido a fortalecer esta causa. De manera simbólica fueron destacadas las organizaciones con mayor participación en donación voluntaria, además de reconocer a decenas de instituciones que mantienen una colaboración permanente con el sistema estatal de salud.

En el evento, se destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones públicas, iniciativa privada y Gobierno del Estado permite impulsar acciones que salvan vidas, al tiempo que agradeció a las organizaciones participantes por dar ejemplo de solidaridad y compromiso social.

Al convertir esta jornada en una actividad anual, CIMA busca que la donación de sangre deje de percibirse como una acción extraordinaria y se convierta en una práctica habitual entre sus colaboradores, reforzando así el compromiso colectivo con el bienestar de la comunidad.

Con acciones concretas y sostenidas, la empresa refrenda su visión de responsabilidad social, entendiendo que el vínculo con el entorno se construye día a día mediante iniciativas capaces de generar un impacto tangible en la vida de las personas.