Se mueve la tabla de goleo del Mundial 2026 ¿Quién es el líder al momento?

La Copa Mundial 2026 reúne a varios de los mejores delanteros de los últimos 20 años y en esta fase de octavos de final ocho selecciones se juegan todo para llegar a la final y alzar el gran trofeo.

Después de su último encuentro con la selección de Francia, uno de los mejores jugadores de Argentina dejó el primer lugar en el ranking de la tabla.

Aunque Lionel Messi sigue siendo el favorito para recibir la Bota de Oro en esta edición mundialista, aún tiene dos contrincantes más que se perfilan para posicionarse entre los candidatos para recibir el premio.

¿Cuál es la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026?

Durante sus jornadas los participantes cuentan con un registro de goles que se actualiza al término de cada partido, y el cual determina el registro individual de los jugadores. Hasta el día de hoy existe un empate entre los dos mejores goleadores en este torneo:

Kylian Mbappé, de Francia con 8 goles

Lionel Messi, de Argentina con 8 goles

Erling Haaland, de Noruega con 7 goles

Harry Kane, de Inglaterra con 6 goles

Ousmane Dembele, de Francia con 5 goles

Mikel Oyarzabal, de España con 4 goles

Jude Bellingham, de Inglaterra con 4 goles

Julián Quiñones, de México con 4 goles

Vinicius Junior, de Brasil con 4 goles

Ismaila Sarr, de Senegal con 4 goles

Al término de este torneo, el jugador que finalice como el máximo anotador recibirá el preciado trofeo, reconocimiento que premia a los delanteros con mayor cantidad de anotaciones en la temporada mundialista.

¿Qué pasa si dos jugadores cuentan con la misma cantidad de goles en el Mundial 2026?

En caso de que exista un empate en el registro de los tantos, la FIFA usará las asistencias realizadas y en caso de continuar con una igualdad se evalúan los minutos que se disputaron durante los partidos en los que participaron los atacantes.