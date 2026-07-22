En un mercado donde las opciones de financiamiento en línea se multiplican, publicar tasas, comisiones y ejemplos de costo total dejó de ser un gesto voluntario: es el estándar que separa a las plataformas que construyen reputación de las que no.

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Un ​mercado que creció más rápido que la confianza

El crédito digital mexicano vivió en pocos años una expansión notable. La combinación de alta penetración de teléfonos inteligentes, una infraestructura de pagos de clase mundial y una demanda persistente de financiamiento de corto plazo abrió espacio para decenas de plataformas nuevas. Ese crecimiento acelerado trajo consigo un desafío igual de grande: la confianza del consumidor no crece por decreto, se construye operación por operación, y el primer ladrillo de esa construcción es la información.

La lógica es simple: un usuario que conoce por adelantado cuánto pagará, cuándo y por qué concepto, tiene menos motivos para sentirse sorprendido y más razones para volver. Las plataformas que entienden esto han hecho de la divulgación de costos una parte central de su propuesta, no un requisito a cumplir de mala gana.

Qué significa transparencia en la práctica

El caso de Motii, plataforma de préstamos personales diseñada para consumidores en México, ilustra cómo se ve ese estándar en la práctica. La información publicada en su listado de Google Play detalla los componentes del costo de sus créditos: tasa de interés diaria de 0.09%, tasa anual (APR) de hasta 33%, comisiones por servicio de 5% a 10% y el 16% de IVA aplicable, junto con ejemplos representativos que desglosan capital, intereses, comisiones, impuestos y monto total a pagar. Los montos disponibles van de MXN 1,000 a MXN 50,000, con plazos de 91 a 120 días que el propio usuario selecciona según su necesidad.

La transparencia se extiende también a la identidad corporativa y al servicio. La aplicación es desarrollada y operada por Tecnoglyx, S.A. de C.V., cuyos datos de contacto, incluidos teléfonos de atención, correo electrónico y horarios, están disponibles públicamente, con soporte a clientes las 24 horas, los siete días de la semana.

El costo de no ser claro

Para la industria, el mensaje del consumidor es cada vez más nítido: la opacidad se paga con reputación. Las reseñas públicas en las tiendas de aplicaciones, los comparadores en línea y la conversación en redes sociales funcionan como un mecanismo de rendición de cuentas permanente, donde cualquier discrepancia entre lo prometido y lo cobrado queda registrada a la vista de los siguientes usuarios.

En ese contexto, los analistas del sector coinciden en que la próxima etapa de la competencia en el crédito digital mexicano no se jugará solo en la velocidad de aprobación o en el diseño de las aplicaciones, sino en algo más difícil de copiar: la credibilidad. Y la credibilidad, a diferencia del software, no se desarrolla en semanas; se acumula con cada préstamo cuyo costo final coincide exactamente con el que se anunció al inicio.

Acerca de Motii:

Motii es una aplicación móvil de préstamos personales diseñada para consumidores en México. A través de su plataforma, los usuarios pueden solicitar créditos en línea, seleccionar montos y plazos, completar el proceso de aprobación, recibir el desembolso y administrar sus pagos desde el celular. De acuerdo con información disponible públicamente, la aplicación es desarrollada y operada por Tecnoglyx, S.A. de C.V. Más información en https://www.motiimx.com/