La reforestación fortalece los bosques de Jalisco y apuesta por la recuperación de la Meseta de Tapalpa

La reforestación es una de las principales herramientas para recuperar los bosques, proteger la biodiversidad y preservar los recursos naturales que abastecen de agua y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Bajo esa premisa, el Gobierno de Jalisco reforzó la Campaña Estatal de Reforestación 2026 con una jornada en la Meseta de Tapalpa, una de las zonas forestales prioritarias para la conservación ambiental del estado.

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Reforestación en Tapalpa (HECTOR HERNANDEZ)

En el Ejido Ferrería de Tula, en el municipio de Tapalpa, autoridades estatales, municipales, ejidatarios y habitantes de la comunidad plantaron alrededor de dos mil árboles de especies nativas como parte de una estrategia integral de restauración ecológica. En estas labores participaron la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila el Alto (JIDELAA), el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (FIPRODEFO), el Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (FEPAJ) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Reforestación en Tapalpa (HECTOR HERNANDEZ)

La campaña contempla la plantación de 211 mil árboles en más de 335 hectáreas del estado, de los cuales 40 mil plantas, producidas en el vivero de FIPRODEFO, estarán destinadas a la restauración de la Meseta de Tapalpa y áreas de los municipios de Tapalpa, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela.

Reforestación en Tapalpa (HECTOR HERNANDEZ)

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche Petersen, destacó que la restauración de esta región representa una prioridad para el estado debido a su riqueza natural y al papel que desempeña dentro del Paisaje Biocultural Sierra Volcánica. Señaló que fortalecer los bosques mediante la plantación de especies nativas permite recuperar ecosistemas que han sido afectados por incendios forestales y plagas, además de garantizar su conservación a largo plazo.

Reforestación en Tapalpa (HECTOR HERNANDEZ)

Por su parte, el presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, subrayó que la jornada va más allá de sembrar árboles, pues representa un compromiso permanente con el cuidado del patrimonio forestal y natural de la región, del que dependen tanto las comunidades locales como las futuras generaciones.

Las especies forestales nativas favorecen la recuperación de la cobertura vegetal, fortalecen la biodiversidad y contribuyen a la regulación del ciclo del agua, la captura de carbono y la conservación de los suelos, beneficios ambientales que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Reforestación en Tapalpa (HECTOR HERNANDEZ)

Tapalpa, una prioridad para la restauración forestal

La Meseta de Tapalpa se ha convertido en una de las zonas estratégicas de la Campaña Estatal de Reforestación 2026 debido a las afectaciones que ha sufrido por incendios y plagas forestales en los últimos años. Para el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, la recuperación de este ecosistema representa una acción prioritaria para conservar sus bosques, proteger su biodiversidad y mantener los servicios ambientales que benefician a las comunidades de la región y a buena parte del estado.