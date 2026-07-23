Corporativo Kosmos: la alimentación institucional como motor del bienestar colectivo

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La alimentación institucional desempeña un rol estratégico en la construcción de sociedades más saludables, productivas e incluyentes; de modo que, más allá de garantizar el suministro diario de alimentos en escuelas, hospitales, centros penitenciarios, empresas e instituciones públicas, este modelo tiene un impacto directo en la salud, el bienestar y el desarrollo social de miles de personas.

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En México, donde el acceso a una alimentación nutritiva continúa siendo un desafío para millones de habitantes, las organizaciones dedicadas a dicho sector han ampliado su visión para convertir la provisión de alimentos en una herramienta de transformación social.

Un ejemplo de ello es Corporativo Kosmos, conglomerado mexicano especializado en servicios de alimentación, cuya operación alcanza a más de tres millones de personas al día gracias a su capacidad logística y de distribución de más de 700 toneladas de alimentos diarios.

La experiencia acumulada durante más de seis décadas permitió a la compañía identificar que el impacto de la alimentación institucional trasciende la operación cotidiana y en ese sentido, una nutrición adecuada influye en el desarrollo físico y cognitivo, favorece el rendimiento escolar y laboral, fortalece la salud y contribuye a reducir desigualdades sociales.

Labor de la Fundación Pablo Landsmanas

Bajo tal premisa surgió en 2016 la Fundación Pablo Landsmanas (FPL), brazo social de Corporativo Kosmos creado para fortalecer y ampliar las acciones de responsabilidad social que la empresa realizaba desde años atrás.

Dicha organización trabaja mediante programas de apoyo alimentario, colaboración con bancos de alimentos, alianzas con organizaciones de la sociedad civil y diversas iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, la FPL entrega alrededor de un millón de comidas al año y mantiene una estrecha colaboración con organizaciones dedicadas a la atención de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y familias en condiciones de riesgo social.

Además, reporta más de 40 millones de comidas donadas desde su creación y beneficia mensualmente a miles de personas mediante programas permanentes de asistencia alimentaria, todo ello bajo el apoyo de Corporativo Kosmos.

Entre las iniciativas más destacadas que tiene en marcha, se encuentran las alianzas con bancos de alimentos para rescatar productos aptos para el consumo humano y canalizarlos hacia comunidades con inseguridad alimentaria.

Tales colaboraciones también contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos y el impacto ambiental asociado a su disposición final.

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De esta manera, la alimentación institucional demuestra que puede convertirse en una herramienta de bienestar colectivo cuando se complementa con estrategias de responsabilidad social.

La experiencia de Corporativo Kosmos y la FPL evidencia que alimentar a las personas no solo significa satisfacer una necesidad básica, sino también generar oportunidades para construir comunidades más saludables, resilientes y con mayores posibilidades de desarrollo.