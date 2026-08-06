Repartir no es diversificar: la lectura de los expertos de NAGA

Diferencia entre repartir y diversificar una cartera

Cuando el tipo de cambio se mueve con fuerza, la reacción del ahorrador mexicano suele ser la misma: repartir. Abrir posiciones en varios instrumentos, sumar una moneda distinta, agregar algo de exposición internacional y dar el asunto por resuelto.

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El problema es que repartir y diversificar no son lo mismo. Y en el entorno de los últimos meses, la diferencia entre ambos conceptos dejó de ser un matiz técnico para convertirse en un factor con consecuencias reales sobre las carteras.

Diversificar no es dispersar

Los expertos de NAGA señalan que el error más frecuente no está en la cantidad de instrumentos, sino en la relación entre ellos. Repartir capital entre varios activos no diversifica nada si todos responden al mismo estímulo.

Una cartera que combina distintos vehículos ligados al mismo ciclo comercial, a la misma economía de destino o a la misma moneda de referencia puede parecer variada en el estado de cuenta y comportarse, cuando llega el movimiento, como una sola posición concentrada.

La diversificación efectiva depende de entender cómo se relacionan los activos entre sí: qué mueve a cada uno, en qué momento se publican los datos que lo afectan y de qué manera una sola decisión de política monetaria o comercial puede transmitirse a varios mercados al mismo tiempo.

El caso más ilustrativo es el de una cartera construida en torno a la actividad exportadora hacia un solo destino. Puede incluir instrumentos de sectores distintos y aun así depender, en el fondo, de una única variable: las condiciones de acceso a ese mercado. Cuando esa variable cambia, la supuesta variedad no ofrece la protección que se le atribuía.

El mercado que cambió debajo de esa decisión

Esa exigencia creció porque el terreno se movió. Según la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del Banco de Pagos Internacionales, la negociación en los mercados cambiarios extrabursátiles alcanzó 9.6 billones de dólares diarios en abril de 2025, un aumento de 28 por ciento frente a los 7.5 billones de tres años antes.

El propio organismo precisa que el levantamiento coincidió con un periodo de volatilidad cambiaria elevada y con un repunte de la actividad posterior a los anuncios de política comercial de las principales jurisdicciones a inicios de ese mes.

Dos datos ayudan a dimensionar el punto anterior. El dólar estuvo presente en uno de los lados del 89.2 por ciento de todas las operaciones, lo que explica por qué tantas posiciones aparentemente distintas terminan compartiendo un mismo denominador. Y la negociación de opciones cambiarias, utilizadas tanto para cubrir riesgo como para especular sobre movimientos de divisas, más que se duplicó respecto de 2022.

La parte local de la ecuación

El componente doméstico completa el cuadro. La Encuesta Económica de México 2026 de la OCDE indica que la economía mexicana se ha visto afectada de manera significativa por la mayor incertidumbre global y por los cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos.

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El documento añade que el crecimiento se moderó en 2025, con las exportaciones no automotrices y el consumo privado como principales sostenes, y ubica la preservación de la estabilidad macroeconómica entre las prioridades centrales del país.

El mismo estudio dedica un capítulo especial a la digitalización e identifica las competencias digitales limitadas entre los retos pendientes del país. Los expertos de NAGA consideran que ese diagnóstico tiene una lectura financiera directa, porque el acceso a herramientas digitales avanza más rápido que la familiaridad con ellas.

Para una cartera armada sin atender correlaciones, ese contexto es precisamente el escenario en el que la concentración oculta se vuelve visible.

Dónde se mide hoy una plataforma

Los expertos de NAGA sostienen que, en este entorno, el valor de una plataforma ya no se mide por el número de instrumentos que ofrece, sino por su capacidad de mostrar cómo se relacionan.

NAGA reúne en un mismo entorno el seguimiento de mercados con análisis, noticias y calendario económico, además de material formativo como su guía sobre inversión en mercados emergentes, que advierte de forma explícita sobre la alta volatilidad característica de estas economías.

Su componente social cumple aquí una función particular. Observar qué mercados siguen otros usuarios y cómo distribuyen su atención permite detectar algo difícil de ver desde adentro: si la propia cartera está mirando siempre hacia el mismo lado.

El siguiente movimiento

El ahorrador mexicano que hoy revisa el tipo de cambio ya no busca únicamente el número. Busca saber qué implica para el resto de sus decisiones, y esa pregunta llega antes de abrir cualquier posición nueva. La respuesta rara vez está en agregar un instrumento más.

Operar con productos apalancados implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores.