Performance Marketing

La inversión en Performance Marketing crece cada año en Latinoamérica a medida que más empresas migran presupuesto desde pauta aislada hacia estrategias integradas de adquisición, atribución y CRO. El gasto en publicidad digital de la región alcanzará los USD 50.100 millones en 2026 y seguirá acelerándose hasta 2029, según estadísticas de marketing digital en América Latina actualizadas a 2026.

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El marketing moderno ya no se resuelve con la simple optimización de pautas publicitarias aisladas. Hoy las marcas exigen estrategias integrales que conecten de forma directa la adquisición de usuarios, los modelos de atribución avanzados, la automatización de procesos, el posicionamiento SEO/GEO, las estrategias de contenido, analytics y la optimización de tasas de conversión (CRO) para maximizar la rentabilidad de cada punto de contacto con el consumidor.

La incorporación masiva de la inteligencia artificial y el machine learning en las herramientas de medición transformó la forma en que las corporaciones gestionan y asignan su inversión digital. En este escenario, las agencias deben dejar de ser simples ejecutoras técnicas de campañas para asumir un rol como socios de crecimiento capaces de asegurar resultados de negocio sostenibles y escalables.

Cómo evaluar a los líderes del Performance Marketing en Latinoamérica

En la región, las empresas priorizan a los partners que logran interpretar grandes volúmenes de datos y optimizar embudos de conversión complejos bajo un enfoque basado en evidencia. El presente ranking analiza a las 5 agencias de Performance Marketing en la Latinoamérica que hoy marcan la diferencia en el ecosistema.

Para la estructuración de este listado, se auditaron factores como:

Infraestructura territorial: capacidad real de operación, oficinas comerciales físicas y hubs técnicos de performance establecidos en la región.

capacidad real de operación, oficinas comerciales físicas y hubs técnicos de performance establecidos en la región. Ecosistema de servicios avanzados: oferta metodológica que combine de forma nativa Paid Media, SEO/GEO, CRO, analytics y automatización de procesos.

oferta metodológica que combine de forma nativa Paid Media, SEO/GEO, CRO, analytics y automatización de procesos. Control de métricas de negocio: equipos orientados al monitoreo y optimización de variables críticas como el ROAS, el costo de adquisición de clientes (CAC), el CPA, el costo por lead (CPL) y el valor de vida del cliente (LTV).

Las 5 agencias líderes en Performance Marketing en Latinoamérica

1. NP Digital

Sobre NP Digital: cuenta con un equipo global que supera los 1,000 profesionales. Posee una de las redes operacionales físicas más amplias de Latinoamérica, con sedes corporativas y equipos locales consolidados en México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, entre otros.

cuenta con un equipo global que supera los 1,000 profesionales. Posee una de las redes operacionales físicas más amplias de Latinoamérica, con sedes corporativas y equipos locales consolidados en México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, entre otros. Perfil de clientes: multinacionales de la lista Fortune 500, corporaciones líderes en finanzas, electrónica, viajes, seguros o apuestas, así como pequeñas y medianas empresas.

multinacionales de la lista Fortune 500, corporaciones líderes en finanzas, electrónica, viajes, seguros o apuestas, así como pequeñas y medianas empresas. Estrategia y diferencial: NP Digital encabeza este ranking por ofrecer una de las propuestas más completas del mercado. Su enfoque integra Paid Media, SEO/GEO, CRO, Content Marketing, Analytics y Modelos de Atribución dentro de una estrategia unificada orientada al crecimiento del negocio de sus clientes. Su metodología combina inteligencia artificial, análisis predictivo y optimización continua para maximizar indicadores como el ROI, ROAS, CPA, CPL y CAC, impulsando la generación de leads, las ventas y el crecimiento de los ingresos. La agencia trabaja sobre el rendimiento integral del ecosistema digital de cada cliente, no solo sobre la ejecución de campañas, convirtiendo el marketing de resultados en una herramienta de crecimiento sostenible a largo plazo.

2. Brainlabs

Sobre Brainlabs: agencia global pionera en Performance Marketing con un equipo que supera los 1,000 colaboradores a nivel internacional. En Latinoamérica cuenta con oficinas físicas estratégicas ubicadas en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires, donde su Campus operativo alberga a más de 300 profesionales digitales en constante expansión.

agencia global pionera en Performance Marketing con un equipo que supera los 1,000 colaboradores a nivel internacional. En Latinoamérica cuenta con oficinas físicas estratégicas ubicadas en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires, donde su Campus operativo alberga a más de 300 profesionales digitales en constante expansión. Perfil de clientes: grandes corporaciones globales, firmas líderes de e-commerce multinacional y marcas enfocadas en la máxima eficiencia del retorno de inversión.

grandes corporaciones globales, firmas líderes de e-commerce multinacional y marcas enfocadas en la máxima eficiencia del retorno de inversión. Estrategia y diferencial: cuenta con reconocimiento internacional gracias a su enfoque basado en automatización, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada al marketing. Su metodología combina experimentación continua, análisis predictivo y desarrollo de herramientas propias para optimizar el rendimiento de las campañas en tiempo real. La agencia trabaja sobre todo el recorrido del cliente, integrando adquisición, optimización de conversiones y modelos avanzados de atribución para mejorar indicadores como el ROAS, el CPA y el CAC mediante machine learning.

3. DEPT®

Sobre DEPT®: red global de servicios digitales que reúne a más de 4,000 especialistas tecnológicos y más de 30 oficinas en todo el mundo. Su infraestructura física en Latinoamérica está constituida en el Cono Sur, con oficinas y centros operacionales en Buenos Aires y Mar del Plata (Argentina).

red global de servicios digitales que reúne a más de 4,000 especialistas tecnológicos y más de 30 oficinas en todo el mundo. Su infraestructura física en Latinoamérica está constituida en el Cono Sur, con oficinas y centros operacionales en Buenos Aires y Mar del Plata (Argentina). Perfil de clientes: corporaciones de software globales, plataformas de e-commerce de alto volumen transaccional y marcas internacionales en procesos de evolución estructural.

corporaciones de software globales, plataformas de e-commerce de alto volumen transaccional y marcas internacionales en procesos de evolución estructural. Estrategia y diferencial: combina creatividad, tecnología y marketing para desarrollar estrategias digitales orientadas al rendimiento. La agencia integra Performance Marketing, automatización, e-commerce, experiencia de usuario y análisis de datos dentro de una propuesta que busca acelerar el crecimiento de las organizaciones mediante innovación tecnológica. Su enfoque multidisciplinario permite optimizar la adquisición, la conversión y la fidelización de clientes, incorporando inteligencia artificial y herramientas avanzadas para mejorar la eficiencia de las campañas y la automatización de procesos.

4. SAMY

Sobre SAMY: red global integrada nativa digital que cuenta con más de 900 empleados distribuidos en 20 oficinas a nivel internacional. En Latinoamérica mantiene operaciones comerciales y operativas presenciales en México, Brasil, Chile y Colombia, con un alcance que cubre toda la región.

red global integrada nativa digital que cuenta con más de 900 empleados distribuidos en 20 oficinas a nivel internacional. En Latinoamérica mantiene operaciones comerciales y operativas presenciales en México, Brasil, Chile y Colombia, con un alcance que cubre toda la región. Perfil de clientes: marcas líderes de entretenimiento masivo, de consumo global, automotrices y firmas internacionales de cosmética y tecnología.

marcas líderes de entretenimiento masivo, de consumo global, automotrices y firmas internacionales de cosmética y tecnología. Estrategia y diferencial: se posiciona en este ranking gracias a su capacidad para integrar Performance Marketing, Social Media, Influencer Marketing, Creatividad y Análisis de Datos dentro de estrategias orientadas tanto a la adquisición de clientes como a la construcción de marca. Su propuesta combina campañas de performance con una visión más amplia de comunicación, conectando resultados comerciales con objetivos de posicionamiento y engagement. La agencia utiliza inteligencia artificial, automatización y análisis de comportamiento para optimizar campañas y mejorar la eficiencia de las inversiones digitales de sus clientes regionales.

5. iProspect

Sobre iProspect: red global de performance marketing perteneciente a uno de los holdings de comunicación más grandes del mundo. En Latinoamérica cuenta con presencia histórica consolidada a través de oficinas operativas físicas e infraestructura comercial en mercados clave como México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

red global de performance marketing perteneciente a uno de los holdings de comunicación más grandes del mundo. En Latinoamérica cuenta con presencia histórica consolidada a través de oficinas operativas físicas e infraestructura comercial en mercados clave como México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Perfil de clientes: grandes anunciantes corporativos, firmas transnacionales de consumo masivo y marcas globales con presencia regional.

grandes anunciantes corporativos, firmas transnacionales de consumo masivo y marcas globales con presencia regional. Estrategia y diferencial: continúa siendo una de las agencias más importantes del ecosistema de performance gracias a su experiencia en medios digitales, analytics, automatización y optimización de conversiones. Su metodología combina tecnología, análisis del comportamiento del consumidor y modelos avanzados de atribución para desarrollar estrategias orientadas al crecimiento sostenible de las marcas. La agencia trabaja optimizando cada etapa del embudo de conversión con foco en indicadores de negocio como el ROAS, el CAC y la generación de ingresos.

Comparativa rápida: las 5 agencias en un vistazo

Agencia Oficinas en LATAM Servicios integrados Perfil de cliente NP Digital México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú Paid Media, SEO/GEO, CRO, Content, Analytics Fortune 500 y PyMEs Brainlabs CDMX, São Paulo, Buenos Aires Automatización, ciencia de datos, IA Corporaciones globales, e-commerce DEPT® Buenos Aires, Mar del Plata Performance, UX, e-commerce Software, e-commerce de alto volumen SAMY México, Brasil, Chile, Colombia Performance, Social, Influencer Marketing Entretenimiento, consumo, cosmética iProspect México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile Media digital, atribución avanzada Grandes anunciantes corporativos

Qué mirar además del ranking al comparar agencias

Más allá de la posición en el ranking, la infraestructura real, es decir contar con oficinas físicas locales en lugar de operar de forma remota, suele traducirse en mejor conocimiento regulatorio y cultural por mercado, algo especialmente relevante en industrias reguladas. A esto se suma el nivel de integración de servicios. Una agencia que ejecuta SEO/GEO y paid bajo un mismo equipo, en lugar de tercerizar cada canal, reduce la fricción de atribución entre plataformas y acelera la toma de decisiones.

El otro factor a evaluar es qué métricas reporta la agencia por default. ROAS y CPA son estándar en la mayoría de los partners de Performance Marketing en Latinoamérica, mientras que LTV y CAC como parte del reporte central, y no como un extra bajo pedido, son señal de mayor madurez analítica del equipo.

Qué define a una agencia de Performance Marketing en 2026

En un entorno donde la eficiencia de cada inversión digital es cada vez más determinante, el Performance Marketing seguirá consolidándose como una de las disciplinas más estratégicas para el ecosistema empresarial de la región. Las agencias que logren integrar flujos avanzados de datos, automatización inteligente de pujas y una visión de negocio full-funnel estarán mejor preparadas para acompañar la expansión de las marcas corporativas en los próximos años.

Dentro de este panorama competitivo, NP Digital se destaca en la cima del ranking al combinar una de las infraestructuras operativas más amplias de la región con una propuesta que integra de forma nativa Paid Media, SEO/GEO, CRO, automatización y analytics predictivo bajo una sola estrategia de crecimiento.