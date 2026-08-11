Obesidad y nuevos tratamientos: el impacto económico de la llegada de retatrutide

La obesidad dejó hace tiempo de ser únicamente un asunto relacionado con la alimentación o los hábitos individuales. Hoy representa uno de los principales desafíos de salud pública y también un problema económico que afecta a familias, empresas, sistemas sanitarios y gobiernos.

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En México, la magnitud del fenómeno ayuda a dimensionar el reto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023, 37.3% de los adultos mexicanos tiene sobrepeso y 38.9% presenta obesidad. En conjunto, 76.2% de los hombres y 76.3% de las mujeres tenían sobrepeso u obesidad.

En este contexto, la aparición de nuevas terapias para el control del peso está generando expectativas tanto médicas como económicas. Una de las moléculas que más atención está recibiendo es retatrutide, un tratamiento todavía en investigación que podría convertirse en uno de los desarrollos más relevantes de la nueva generación de medicamentos contra la obesidad.

Una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad

Retatrutide está siendo desarrollado por Eli Lilly y pertenece a una categoría diferente de los tratamientos que actúan únicamente sobre un receptor hormonal.

La molécula activa simultáneamente los receptores de GIP, GLP-1 y glucagón, por lo que se conoce como un agonista triple. En los ensayos clínicos se administra como una inyección subcutánea una vez por semana.

La importancia económica de este mecanismo potencialmente va más allá de la reducción del peso corporal. La obesidad está relacionada con enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular y otros problemas que requieren atención médica continuada.

Si una nueva generación de tratamientos consigue reducir de manera significativa el peso corporal y algunas complicaciones asociadas, el impacto podría sentirse tanto en la atención médica como en el gasto de los pacientes.

Sin embargo, existe una condición fundamental: retatrutide todavía no es un medicamento aprobado para su comercialización general.

Los resultados que están llamando la atención

El interés alrededor de retatrutide se explica principalmente por los resultados obtenidos en sus ensayos clínicos.

En mayo de 2026, Eli Lilly comunicó resultados de TRIUMPH-1, un ensayo fase 3 realizado en adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una complicación relacionada con el peso, pero sin diabetes.

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Después de 80 semanas, los participantes que recibieron la dosis de 12 mg registraron una reducción promedio de 28.3% del peso corporal, mientras que el grupo de 9 mg registró una reducción promedio de 25.9%. Con la dosis de 4 mg, la reducción promedio fue de 19.0%.

Los resultados posteriores de otros ensayos fase 3 también han mantenido la atención sobre la molécula.

En TRIUMPH-2, que incluyó adultos con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2, la dosis de 12 mg produjo una reducción promedio del peso corporal de 20.8% a las 80 semanas. En TRIUMPH-3, realizado en adultos con obesidad severa y enfermedad cardiovascular establecida, la reducción promedio con 12 mg fue de 22.6%.

Estos números son relevantes desde el punto de vista científico, pero deben interpretarse con cautela. Se trata de resultados promedio obtenidos bajo condiciones controladas de investigación y no significan que todas las personas vayan a experimentar la misma reducción de peso.

Además, los resultados anunciados por la compañía son datos de primera línea y deberán continuar evaluándose mediante publicaciones científicas y revisión regulatoria.

¿Por qué la obesidad también es un problema económico?

La dimensión económica de la obesidad aparece en varios niveles.

En primer lugar, están los costos médicos asociados con las enfermedades relacionadas con el exceso de peso. Una persona con obesidad puede requerir atención para diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, apnea del sueño, alteraciones musculoesqueléticas y otras condiciones.

Después están los costos indirectos: ausentismo laboral, reducción de productividad, discapacidad y otros impactos que pueden afectar tanto a trabajadores como a empresas.

Para los sistemas públicos de salud, la cuestión es todavía más compleja. El aumento de enfermedades crónicas puede incrementar la demanda de consultas, medicamentos, pruebas diagnósticas y hospitalizaciones.

Por ello, la llegada de tratamientos capaces de producir reducciones importantes de peso plantea una pregunta económica relevante: ¿el costo de una nueva terapia podría compensarse, al menos parcialmente, mediante una reducción futura de otros gastos médicos?

La respuesta todavía no está disponible para retatrutide.

El precio será uno de los grandes debates

La eficacia clínica es solamente una parte de la ecuación. Para que un tratamiento tenga un impacto amplio sobre la salud pública, también debe existir acceso.

Los nuevos medicamentos para la obesidad han abierto un mercado farmacéutico de enorme interés. La demanda de tratamientos basados en hormonas incretinas ya ha transformado las estrategias comerciales de las grandes farmacéuticas y ha generado inversiones multimillonarias en investigación y desarrollo.

Retatrutide podría intensificar esa competencia si obtiene autorización regulatoria.

Pero todavía no existe un precio oficial de venta al público para retatrutide.

Eli Lilly señala que retatrutide continúa siendo un medicamento en investigación y que todavía no está disponible para uso público. La empresa también indica que la eventual disponibilidad dependerá de la finalización de los ensayos y del proceso de aprobación regulatoria.

Por esa razón, cualquier cifra que aparece actualmente en internet debe analizarse cuidadosamente y no confundirse con el precio oficial de un medicamento aprobado.

El mercado paralelo de información sobre retatrutide

La popularidad de la molécula también ha generado un mercado de páginas web que publican información, productos y precios relacionados con retatrutide.

Una búsqueda sobre los precios de la retatrutide de peptidescostarica.net, por ejemplo, conduce a una página comercial que publica precios para diferentes presentaciones del compuesto.

No obstante, esa información no debe interpretarse como el precio oficial de un medicamento aprobado por las autoridades sanitarias de México, Costa Rica u otro país.

La diferencia es importante.

Retatrutide no ha recibido autorización de una agencia regulatoria para su comercialización general. Eli Lilly señala expresamente que la molécula no ha sido aprobada por ninguna agencia regulatoria y que actualmente su uso legítimo se limita a participantes de sus ensayos clínicos.

Por ello, una cifra publicada en internet puede representar el precio anunciado por un vendedor o de un producto comercializado como compuesto de investigación, pero no necesariamente el costo futuro de un medicamento autorizado.

Acceso, regulación y seguridad

El crecimiento de la demanda también plantea un desafío para las autoridades.

Cuando una molécula recibe una enorme atención pública antes de llegar al mercado, pueden aparecer productos no autorizados que utilizan su nombre para atraer compradores.

Lilly advierte que productos no aprobados que se comercializan como retatrutide pueden contener cantidades incorrectas del principio activo, ingredientes diferentes, contaminantes o impurezas desconocidas.

Esto tiene una consecuencia económica y sanitaria importante: el precio más bajo no necesariamente representa el mejor valor si el consumidor no puede verificar la calidad, procedencia, composición o legalidad del producto.

Para los sistemas de salud, la regulación será fundamental para determinar qué productos pueden comercializarse, bajo qué condiciones y con qué controles de calidad.

¿Qué podría significar para México?

México enfrenta un escenario particularmente relevante debido a la elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad.

Los datos de ENSANUT Continua 2023 muestran que 38.9% de los adultos mexicanos tenía obesidad, mientras que otro 37.3% presentaba sobrepeso.

Si futuras terapias consiguen mantener reducciones importantes de peso durante periodos prolongados, podrían modificar la manera en que se aborda la obesidad.

Pero el acceso será determinante.

Un tratamiento innovador puede tener excelentes resultados en ensayos clínicos y, al mismo tiempo, generar un impacto limitado sobre la población si su precio resulta inaccesible para una gran parte de los pacientes.

Esto plantea varias preguntas para México: ¿serán cubiertos estos medicamentos por los sistemas públicos de salud?, ¿qué papel tendrán las aseguradoras?, ¿cómo se determinará qué pacientes podrán recibirlos?, ¿existirán programas de acceso?, ¿cómo evolucionará el precio cuando aumente la competencia?

Todavía no existen respuestas definitivas para retatrutide.

Una oportunidad para transformar el enfoque de la obesidad

El posible impacto de retatrutide no debería medirse únicamente por el porcentaje de peso que consiga reducir.

También será importante determinar si los beneficios observados en los ensayos se traducen en una menor incidencia de complicaciones, una mejor calidad de vida y potencialmente una reducción de determinados costos sanitarios.

Los estudios de fase 3 ya están explorando poblaciones con condiciones complejas. Además de obesidad, el programa clínico de retatrutide incluye investigaciones relacionadas con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, apnea obstructiva del sueño, osteoartritis de rodilla y otros problemas metabólicos.

La compañía ha señalado que planea presentar una solicitud de autorización ante la FDA en el primer trimestre de 2027.

Eso significa que todavía existe un camino regulatorio por recorrer.

El reto será equilibrar innovación y acceso

La historia de retatrutide representa, en buena medida, el nuevo desafío de la medicina contra la obesidad: encontrar tratamientos cada vez más eficaces y, al mismo tiempo, conseguir que puedan llegar a las personas que los necesitan.

Para los gobiernos, el reto será evaluar el costo-beneficio de estas terapias.

Para las farmacéuticas, será necesario equilibrar la recuperación de las enormes inversiones realizadas en investigación con la necesidad de ampliar el acceso.

Para las aseguradoras, la cuestión será determinar qué tratamientos ofrecen suficiente valor clínico y económico.

Y para los pacientes, será fundamental distinguir entre un medicamento aprobado y un producto que simplemente se anuncia en internet.

La llegada de retatrutide podría representar un cambio importante en el tratamiento de la obesidad, pero todavía no es posible conocer su impacto económico definitivo. Primero deberán completarse los procesos de investigación y regulación.

Lo que sí parece claro es que la obesidad continuará siendo uno de los grandes desafíos sanitarios y económicos de México y América Latina. En ese escenario, la próxima generación de tratamientos podría cambiar no solamente cuánto peso pueden perder los pacientes, sino también cuánto cuesta para la sociedad tratar las consecuencias de una enfermedad cada vez más extendida.

La verdadera revolución, por tanto, no dependerá únicamente de que retatrutide sea eficaz. Dependerá de si la innovación puede convertirse en una alternativa segura, regulada, sostenible y económicamente accesible para quienes realmente la necesitan.