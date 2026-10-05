A revisión 6,039 Geely Emgrand en México por un desperfecto en el depósito de combustible

Geely Emgrand en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con Geely Auto México Corporation hicieron un llamado a revisión de 6 mil 039 unidades comercializadas en México del modelo Geely Emgrand, por posible ventilación insuficiente del tapón del depósito de combustible.

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El motivo es una falla detectada en la ventilación del tapón del depósito de combustible. Tras trayectos prolongados, esta ventilación insuficiente puede provocar la formación de vacío dentro del tanque y las tuberías. En situaciones extremas, esa presión negativa podría deformar el tanque y acercarlo demasiado a la bomba de gasolina, lo que representa un riesgo potencial de fuga.

Para tranquilidad de los propietarios, la armadora realizará las reparaciones de forma totalmente gratuita en sus distribuidores autorizados. El procedimiento principal consiste en reemplazar el tapón de llenado, el tubo de ventilación y el canister. Si se detecta alguna deformación o daño mayor, el cambio incluirá el tanque completo, la bomba con sensor, el sello y los elementos de sujeción necesarios.

Para verificar si tu vehículo participa en esta revisión, la marca habilitó el sitio web de campañas de servicio en su portal oficial de Internet, además del correo electrónico contigo@geelymexico.com, la línea telefónica 800 871 5555 y el contacto por WhatsApp al 55 1862 4888.