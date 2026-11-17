¿Qué es aviturismo y por qué practicarlo en Costa Alegre? Foto: Cortesía

La costa de Jalisco tiene mucho más que playas, atardeceres y paisajes tropicales. Entre manglares, selvas, lagunas y enormes espejos de agua existe un atractivo que cada vez despierta mayor interés entre los viajeros: el aviturismo, una actividad que permite descubrir la biodiversidad a través de la observación de aves en su hábitat natural.

Uno de los destinos que reúne condiciones privilegiadas para esta experiencia es Costalegre, una franja del litoral jalisciense que se extiende desde Cabo Corrientes hasta Cihuatlán y que alberga una importante variedad de especies endémicas y migratorias.

De acuerdo con los registros de la plataforma especializada eBird mencionados en la información turística de la región, en el municipio de La Huerta se han documentado más de 396 especies de aves, mientras que en la Laguna de Barra de Navidad, en Cihuatlán, se contabilizan 213 especies.

Estas cifras convierten a Costalegre en una alternativa interesante para quienes buscan actividades de naturaleza, turismo responsable y experiencias diferentes a las tradicionales vacaciones de sol y playa.

¿Qué es el aviturismo y por qué practicarlo en Costalegre? Foto: Cortesía

¿Qué es el aviturismo y por qué practicarlo en Costalegre?

El aviturismo, también conocido como turismo de observación de aves, es una actividad especializada del ecoturismo que consiste en viajar para localizar, observar, identificar y registrar aves en sus ambientes naturales.

A diferencia de otras actividades turísticas, no requiere intervenir en el ecosistema ni capturar animales. La idea es contemplarlos a una distancia adecuada, reconocer sus características y aprender sobre su comportamiento sin alterar su entorno.

¿Qué es el aviturismo y por qué practicarlo en Costalegre? Foto: Cortesía

Costalegre ofrece distintos escenarios para practicarlo gracias a la combinación de selvas, humedales, manglares, playas e islas. Esta variedad de ecosistemas permite encontrar aves acuáticas, terrestres, residentes y migratorias a lo largo de diferentes temporadas del año.

Además, no es necesario ser un experto en ornitología para disfrutar la experiencia. Basta con tener curiosidad, paciencia y disposición para descubrir los sonidos y movimientos que muchas veces pasan inadvertidos durante un viaje convencional.

Presa Cajón de Peña: un recorrido para descubrir aves en Tomatlán

Uno de los puntos recomendados para comenzar una aventura de observación de aves es la Presa Cajón de Peña, ubicada en el municipio de Tomatlán.

Rodeado de montañas y vegetación, este cuerpo de agua ofrece un paisaje ideal para explorar la biodiversidad de la región. Aquí se desarrolla el recorrido comunitario de avistamiento conocido como Ecos de la Presa, una experiencia que acerca a visitantes de distintas edades al conocimiento de las especies locales.

Durante el recorrido es posible observar más de 50 especies de aves, entre ellas el pijije alas blancas, el tecolote bajeño, el búho café, la garza tigre y el caracara quebrantahuesos.

La experiencia también tiene un componente educativo: aprender a reconocer las aves por sus colores, siluetas, cantos y formas de vuelo. Incluso quienes no tienen conocimientos previos pueden disfrutar de la actividad y descubrir poco a poco las diferencias entre las especies.

¿Qué es el aviturismo y por qué practicarlo en Costalegre? Foto: Cortesía

La Huerta y Cihuatlán: manglares, islas y refugios para las aves

Hacia el sur de Costalegre, los municipios de La Huerta y Cihuatlán concentran otros espacios de gran importancia para la observación de aves.

En La Huerta destacan las Islas Cocinas y Pajarera, ubicadas dentro del Área Natural Protegida de la Bahía de Chamela. Estos espacios forman parte de un entorno marino de gran riqueza ecológica, donde distintas especies encuentran condiciones para alimentarse, descansar y reproducirse.

Otro sitio relevante es el Estero La Manzanilla, reconocido como sitio Ramsar por la importancia internacional de sus humedales. Sus manglares funcionan como refugio y zona de alimentación para numerosas especies de aves, además de contribuir al equilibrio de los ecosistemas costeros.

Por su parte, la Laguna de Barra de Navidad, en Cihuatlán, representa otro punto de interés para quienes buscan observar aves acuáticas y explorar los ambientes naturales de la costa jalisciense.

personas de la comunidad participaron en recorridos guiados para conocer diversas especies de aves y fauna silvestre que habitan este importante ecosistema

¿Cuándo y cómo disfrutar el aviturismo en Costalegre?

Una de las ventajas de esta actividad es que puede disfrutarse durante distintas épocas del año. Sin embargo, la presencia de aves migratorias cambia de acuerdo con las temporadas, por lo que cada visita puede ofrecer una experiencia diferente.

Para aprovechar mejor el recorrido, conviene comenzar temprano, cuando muchas especies presentan mayor actividad. También es recomendable llevar binoculares, cámara fotográfica con zoom, ropa cómoda de colores discretos, protección solar, agua y una guía de identificación de aves.

En el caso de las islas de la Bahía de Chamela, es importante respetar las zonas autorizadas para visitantes y seguir las indicaciones de los responsables del área. La CONANP establece restricciones para evitar que las actividades recreativas perturben las colonias de aves marinas y sus espacios de anidación.

Colonización. Ave y planta.

También hay que evitar alimentar a los animales, reproducir grabaciones para atraerlos, acercarse demasiado a los nidos o dejar residuos en los espacios naturales.

La importancia de estos ecosistemas va más allá de la actividad turística. Los manglares y humedales funcionan como refugios para distintas especies, además de contribuir a la conservación de la biodiversidad costera. De hecho, la CONANP reconoce al Estero La Manzanilla y a la Laguna de Barra de Navidad como humedales de importancia internacional dentro de la lista de sitios Ramsar.

Ya sea en un recorrido comunitario por la Presa Cajón de Peña, entre los paisajes de la Bahía de Chamela o en los humedales de Barra de Navidad, el aviturismo permite descubrir la riqueza natural del destino a otro ritmo.